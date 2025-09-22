به گزارش تابناک، چرا نسل زد و بسیاری از جوانان آمریکایی به سمت شام زودهنگام (حدود ۵ تا ۶ عصر) رفتهاند؟ این تغییر زمانی بیشتر به سالمندان نسبت داده میشد، اما حالا جوانها هم آن را به سبک زندگی خود وارد کردهاند.
یکی از دلایل اصلی، سلامت است. پزشکان توصیه میکنند شام دیر وقت میتواند به خواب و متابولیسم بدن آسیب بزند. جوانان که به تغذیه سالم و تناسب اندام اهمیت میدهند، ترجیح میدهند زودتر غذا بخورند.
دلیل دیگر، کار از خانه است. بعد از کرونا، بسیاری نیازی به رفتوآمد ندارند و وقتی روز کاری زودتر تمام میشود، شام هم زودتر سر میز میآید.
شبکههای اجتماعی هم تأثیر زیادی دارند. در پلتفرمهایی مثل تیکتاک، سبک زندگی «زود شام بخور، زود بخواب» مد شده و بسیاری جوانها این الگو را دنبال میکنند.
از طرفی، رزرو رستوران در ساعات زودتر آسانتر و ارزانتر است. آمار همه نشان میدهد رزرو شام ساعت ۵ بعدازظهر در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۱ درصد بیشتر شده و در شهرهایی مثل نیویورک این رشد حتی به ۲۰ درصد رسیده است.
البته همه نگاه مثبت ندارند. بعضی رستورانها میگویند مشتریان زودهنگام کمتر خرج میکنند و این به سودشان لطمه میزند. همچنین برخی افراد معتقدند شام دیرتر فرصتی برای معاشرت و لذت فرهنگی بود که حالا کمرنگ شده است.
به طور کلی، گرایش به شام زود نشان میدهد نسل زد به دنبال سلامتی، بهرهوری و نظم خواب است و حاضر است حتی سنتهای غذایی را تغییر دهد.
