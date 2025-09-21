هشدار نارنجی هواشناسی برای آذربایجان شرقی

به گزارش تابناک به نقل از صداوسیما؛ مرتضی نریمانی با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی از سوی اداره کل هواشناسی گفت: سامانه بارشی از ظهر امروز وارد استان شده و تا اواخر وقت دوشنبه ادامه خواهد داشت.
وی افزود: مهمترین مخاطره این سامانه بارش شدید باران همراه با رعد و برق و وزش باد شدید است که به ویژه در نیمه شمالی و شرق استان و منطقه کلیبر شدت بیشتری خواهد داشت. همچنین کاهش محسوس دما، احتمال گردوخاک و تگرگ و در ارتفاعات بارش برف پیشبینی میشود.
نریمانی درباره پیامدهای احتمالی این سامانه گفت:بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانهها و مسیلها، جاری شدن روانآب، سیلاب، آبگرفتگی معابر، لغزندگی جادهها، مهگرفتگی و کاهش دید از جمله مخاطراتی است که انتظار میرود باعث ایجاد اختلال در تردد شود. همچنین احتمال خسارت به محصولات کشاورزی و سازههای موقت وجود دارد.
