هشدار نارنجی هواشناسی برای آذربایجان شرقی

کارشناس اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی گفت:بارش‌های شدید و سیلاب در استان پیش‌بینی می‌شود.
هشدار نارنجی هواشناسی برای آذربایجان شرقی

به گزارش تابناک به نقل از صداوسیما؛ مرتضی نریمانی با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی از سوی اداره کل هواشناسی گفت: سامانه بارشی از ظهر امروز وارد استان شده و تا اواخر وقت دوشنبه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: مهمترین مخاطره این سامانه بارش شدید باران همراه با رعد و برق و وزش باد شدید است که به ویژه در نیمه شمالی و شرق استان و منطقه کلیبر شدت بیشتری خواهد داشت. همچنین کاهش محسوس دما، احتمال گردوخاک و تگرگ و در ارتفاعات بارش برف پیش‌بینی می‌شود.

نریمانی درباره پیامد‌های احتمالی این سامانه گفت:بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها و مسیل‌ها، جاری شدن روان‌آب، سیلاب، آبگرفتگی معابر، لغزندگی جاده‌ها، مه‌گرفتگی و کاهش دید از جمله مخاطراتی است که انتظار می‌رود باعث ایجاد اختلال در تردد شود. همچنین احتمال خسارت به محصولات کشاورزی و سازه‌های موقت وجود دارد.

