نماینده‌های تام‌الاختیار پسرفت فوتبال؛ هم‌نشینی نامبارک تاجرنیا، قلعه‌نویی و نظری‌جویباری

در حاشیه دیدار استقلال و الوصل اتفاقاتی افتاد که بدون هیچ اغراقی، نمایانگر بخشی از فوتبال ماست. بخشی مهم و اثرگذار که چهره‌های آشنا در آن نقش دارند و طوری وانمود می‌کنند که عوامل پیشرفت و بهبود هستند اما واقعیت چیز دیگری است.
نماینده‌های تام‌الاختیار پسرفت فوتبال؛ هم‌نشینی نامبارک تاجرنیا، قلعه‌نویی و نظری‌جویباری

دو روز بعد از ثبت نتیجه تلخ برای هواداران استقلال در امارات، تصاویری در یکی از رسانه‌ها منتشر شد که حیرت‌انگیز بود. نظری‌جویباری و محمودرضا بابایی دیگر عضو هیأت مدیره باشگاه استقلال، در حال پاساژگردی در «دوبی مال» بودند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، در پایان بازی چهارشنبه شب استقلال مقابل الوصل امارات، نتیجه‌ای روی اسکوربرد ورزشگاه زعبیل دوبی ثبت شد که‌ به‌رغم تمام تلخی آن برای کلیت فوتبال ایران، به تاریخ پیوست. همانطور که در این روزها شاهد بوده‌ایم برای توجیه باخت سنگین و عجیب آبی‌پوشان پایتخت به مواردی چون شکست سنگین بارسا برابر بایرن‌مونیخ یا تیم ملی برزیل مقابل آلمان در جام‌جهانی استناد شده است.

از چنین مقایسه‌ها یا توجیه‌هایی که موقع شکست همواره در فوتبال‌مان عنوان می‌شود، بگذریم! اما تصاویری که در حاشیه این دیدار ثبت شد و اتفاقاتی که پس از آن افتاد، مواردی نیست که به سادگی قابل چشم‌پوشی باشد؛ هم‌نشینی نامبارک تعدادی از چهره‌ها که در شرایط فعلی فوتبال‌مان نقش دارند از یکسو و از سوی دیگر پاساژگردی مدیرعامل سابق و عضو هیأت مدیره فعلی باشگاه استقلال در دوبی. مصاحبه‌ها و پست‌های طلبکارانه و حتی بچه‌گانه، در حالت عادی هم ناخوشایند است چه برسد بعد از یک باخت تاریخی و مفتضحانه.

اگر رسانه رسمی باشگاه استقلال در تلگرام را رصد کنید، با نکته جالبی روبه‌رو می‌شوید. در حالی که پوشش زنده بازی انجام و طبیعتاً به گل‌‌های زده الوصل اشاره می‌شد، در فاصله گل‌های چهارم و پنجم، عکسی با این توضیح قرار گرفت: «تصویری از دکتر علی تاجرنیا، امیر قلعه‌نویی و علی نظری جویباری در ورزشگاه زعبیل دوبی.» چه هم‌نشینی نامبارکی. سه چهره‌ای که به شکل مستقیم در دو حوزه ملی و باشگاهی، با انتقادات گسترده و نارضایتی هواداران مواجه هستند. سرمربی تیم‌ملی بعد از بازی در مواجهه با سؤال خبرنگار در خصوص عملکرد استقلال مقابل الوصل، واکنشی فنی و بسیار محترمانه داشت: « حال شما خوبه؟ خانواده خوبن؟» این در حالی است که قلعه‌نویی برای آنالیز و ارزیابی بازی ملی‌پوشان به دوبی رفته بود، نه احوالپرسی از حال و احوال خبرنگار و خانواده‌اش.

نماینده‌های تام‌الاختیار پسرفت فوتبال؛ هم‌نشینی نامبارک تاجرنیا، قلعه‌نویی و نظری‌جویباری

همین چند ماه پیش بود که حرف‌های درگوشی قلعه‌نویی و مدیرعامل وقت استقلال خبرساز شد. علی نظری جویباری و امیر قلعه‌نویی رفقای قدیمی یکدیگر محسوب می‌شوند و سابقه دوستی‌شان به دوره اول سرمربیگری قلعه‌نویی در استقلال برمی‌گردد که جویباری سرپرست تیم بود. بهمن ماه سال گذشته و در مقطعی که استقلال روزهای پرتلاطمی را پشت سر می‌‎گذاشت و مسئولان این باشگاه و در رأس آن، نظری جویباری درصدد انتخاب سرمربی بودند، قلعه‌نویی جویای وضعیت آبی‌ها شد و لب‌خوانی صحبت‌های طرفین مؤید این بود که نظری جویباری پاسخ می‌دهد راضی بودند (نمایندگان ماتزاری)!

نکته حائزاهمیت اینکه سال‌هاست فوتبال ایران از همین روابط دوستانه و حمایت‌های افراد از یکدیگر ضربه می‌خورد. دو روز بعد از ثبت نتیجه تلخ برای هواداران استقلال در امارات، تصاویری در یکی از رسانه‌ها منتشر شد که حیرت‌انگیز بود. نظری‌جویباری و محمودرضا بابایی دیگر عضو هیأت مدیره باشگاه استقلال، در حال پاساژگردی در «دوبی مال» بودند. البته در ادامه همه این اتفاقات و با گذشت چند روز از روز واقعه، او سعی کرد در فضای مجازی دل هواداران را به دست آورد و در صفحه شخصی‌اش نوشت: « افسوس که عده‌ای حسرت حضورشان در رقابت‌های آسیایی و ناکامی‌ها را با باخت استقلال التیام می‌دهند و با لودگی برخی مجری‌های تازه به دوران رسیده کم مانده آن را برای خود افتخاری بزرگ جلوه دهند. حمایت هواداران از کادرفنی و بازیکنان تا به ثمررسیدن موفقیت‌ها ضربه محکمی به کسانی است که سال‌هاست دستشان از جام‌های پاک کوتاه مانده است. تیم‌های بزرگ از کسب جام و قهرمانی خوشحال می‌شوند و تیم‌های کوچک از شکست تیم‌های بزرگ.»

در هر حال اینها هم نحوی از مدیریت است که بالاخره در فوتبال ایران جواب می‌دهد! علی تاجرنیا که با ترکاندن بمب، پز می‌داد و کری‌ می‌خواند، مدتی پیش خیال هواداران را راحت کرد و به شایعه جدایی‌اش از باشگاه استقلال واکنش نشان داد: «به خاطر هیچ مسئولیتی استقلال را ترک نخواهم کرد. همیشه در خدمت استقلال خواهم بود مگر اینکه نخواهند بمانم یا دیگر نتوانم مؤثر باشم.» حال یک پرسش وجود دارد؛ تاجرنیا و دوستان همچنان بر مؤثر بودن خودشان در باشگاه بزرگ استقلال تأکید دارند؟ یا اینکه صدای نارضایتی هواداران را نمی‌شنوند! حتی اختلاف و چنددستگی در تیم‌تان که با مصاحبه‌ها و اظهارنظرهای بازیکنانی چون عارف آقاسی، آرمین سهرابیان و محمدرضا آزادی، عیان شد را هم نمی‌بینید.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
0
2
پاسخ
قلعه نوعی
یه قطره از خون حجازی و پورحیدری توی وجود تو نیست
ناشناس
|
United States of America
|
۰۹:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
0
3
پاسخ
امپراطور توخالی و آبرویی که از فوتبال ایران می‌رود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
0
2
پاسخ
تفاوت فوتبال ایران و دیگر کشورها مربوط به اقتصاد و سیاست کشور هست. ربطی به قلعه نوعی و دیگری نداره. تیم استقلال هنوز یه ورزشگاه درستی نداره در حالی که تیم اماراتی دنیایی از امکانات و بازیکن و مربی درجه یک را فراهم کرده. بنابراین نباید انتظار نتیجه مناسبی داشت. چون دنیا به روز شده و ما مثل اصحاب کف داریم به عقب بر میگردیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
0
3
پاسخ
تمام اینها یک چیز برایشان مهم است،پول.نه تعصب روی باشگاه،نه هواداران،نه اعتبار ملی فقط فقط پول و شهرت
