En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ترکیب استقلال و پیکان؛ دروازه‌بان رئال روی نیمکت

دروازه‌بان با سابقه استقلال که سابقه بازی در رئال مادرید را دارد پس از دریافت ۷ گل از الوصل روی نیمکت نشسته تا حبیب فرعباسی درون دروازه آبی‌ها قرار بگیرد.
کد خبر: ۱۳۲۹۸۵۴
| |
437 بازدید

ترکیب استقلال و پیکان؛ دروازه‌بان رئال روی نیمکت

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، ترکیب دو تیم استقلال و پیکان برای دیدار هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر که از ساعت ۱۸ امروز، یکشنبه برگزار می‌شود از سوی مربیان دو تیم اعلام شد.

برای استقلال به مربیگری ریکاردو ساپینتو این نفرات به میدان می‌روند:

حبیب فرعباسی، صالح حردانی، روزبه چشمی، داکنز نازون، منیر الحدادی، علیرضا کوشکی، دیدیه اندونگ، عارف آقاسی، ابوالفضل جلالی، یاسر آسانی و مهران احمدی.

سعید دقیقی سرمربی پیکان ۱۱ بازیکن خود را برای دیدار با استقلال مشخص کرد:

احمد گوهری، میلاد باقری، شاهین توکلی، میثم تیموری، نیما انتظاری، سجاد جعفری، فرید امیری، افشین صادقی، فراز امامعلی، محسن آذرباد و کسری طاهری.

اشتراک گذاری
برچسب ها
ترکیب استقلال ترکیب پیکان هفته چهارم لیگ برتر دروازه‌بان رئال
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
پشت پرده عزل مشاور عالی وزیر صمت!/ وزارت صمت: برای شفافیت و پاسخگویی، لطفی‌زاده برکنار شد
ضرب الاجل ایران برای اروپا/ ملاقات سرنوشت ساز پزشکیان در نیویورک
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ترکیب استقلال و هوادار در بازی امشب
اخراج موقت سهرابیان از استقلال؟
اعلام ترکیب استقلال و شمس‌آذر در بازی امروز
با این ترکیب استقلال سورپرایز نمی‌شوید!
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا قبض‌های برق شگفت زده‌تان کرد؟
الی گشت
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد
رانندگان نگران نباشید؛ این جریمه‌ها لغو می‌شوند
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد
کشتی فرنگی قهرمانی جهان| فرخی و میرزازاده طلایی شدند، احمدی نقره گرفت/ سهرابی در شانس مجدد و ساروی در فینال + فیلم
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!
ترامپ دیگر نیازی به مذاکره با ایران نمی‌بیند/ مهار ایران به اسرائیل واگذار شده است
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
اسرائیل در همه استان‌ها نیرو داشت اما اقدام نکردند! / بعد از آتش بس یکی از فرماندهان موشک زد!
امیر پوردستان: از حمله اسرائیل دچار شوک و بهت شدیم و هنگ کردیم!
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت  (۲۷۱ نظر)
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران  (۱۴۴ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده  (۱۱۲ نظر)
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۸۸ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۸۵ نظر)
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...  (۸۲ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو  (۸۲ نظر)
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید  (۷۱ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۶۳ نظر)
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران  (۶۰ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۶ نظر)
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر  (۵۴ نظر)
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!  (۵۳ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۵۳ نظر)
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005ZxG
tabnak.ir/005ZxG