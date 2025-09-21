به گزارش سرویس ورزشی تابناک، ترکیب دو تیم استقلال و پیکان برای دیدار هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر که از ساعت ۱۸ امروز، یکشنبه برگزار می‌شود از سوی مربیان دو تیم اعلام شد.

برای استقلال به مربیگری ریکاردو ساپینتو این نفرات به میدان می‌روند:

حبیب فرعباسی، صالح حردانی، روزبه چشمی، داکنز نازون، منیر الحدادی، علیرضا کوشکی، دیدیه اندونگ، عارف آقاسی، ابوالفضل جلالی، یاسر آسانی و مهران احمدی.

سعید دقیقی سرمربی پیکان ۱۱ بازیکن خود را برای دیدار با استقلال مشخص کرد:

احمد گوهری، میلاد باقری، شاهین توکلی، میثم تیموری، نیما انتظاری، سجاد جعفری، فرید امیری، افشین صادقی، فراز امامعلی، محسن آذرباد و کسری طاهری.