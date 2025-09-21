پایگاه خبری شبکه دویچه وله آلمان در گزارشی به بررسی کشورهایی پرداخت که قرار است فردا دوشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند.
به گزارش تابناک به نقل از فرارو، در این گزارش که با عنوان «به رسمیت شناختن فلسطین به عنوان دولت چه دستاوردی خواهد داشت» نوشت: چندین کشور اروپایی تصمیم دارند فلسطین را به عنوان یک دولت در سازمان ملل به رسمیت بشناسند. [این در حالی است که]اسرائیل و همپیمانانش [مدعی شدهاند]که این اقدام، یک «تئاتر سیاسی» است. حامیان حقوق فلسطین میگویند این به رسمیت شناختن رسمی تنها گام نخست است.
در گزارش دویچه وله همچنین آمده است: روز دوشنبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک نشستی ویژه در خصوص جنگ در نوار غزه برگزار خواهد کرد. این، ادامه پروژه دیپلماتیکی است که به ریاست فرانسه و عربستان سعودی برای احیای راه حل دو دولتی – که طی آن اسرائیلیها و فلسطینیها در کنار همدیگر حضور داشته باشند، رهبری میشود. در نشست دوشنبه، شماری از کشورها گفتهاند به جمع ۱۴۵ عضوی از سازمان ملل متحد میپیوندند که هماکنون دولت فلسطین را به رسمیت شناختهاند. این کشورها (که قرار است فلسطین را به رسمین بشناسند) شامل کشورهای فرانسه، کانادا، بریتانیا، بلژیک، استرالیا، لوکزامبورگ و جمهوری مالت میشود.
این در حالی است که طبق اعلام خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه پرتغال نیز از قصد این کشور برای به رسمیت شناختن فلسطین در روز یکشنبه خبر داده است.
به نوشته دویچه وله، اعلام به رسمیت شناختن فلسطین از سوی کشورهای اروپایی در نتیجه کارزار نظامی جاری اسرائیل در غزه به وقوع پیوسته است که طبق اعلام وزارت بهداشت حماس، تا کنون ۶۵ هزار نفر را به کام مرگ کشانده است. این در حالی است که بنابر این گزارش، پژوهشگران بینالمللی شمار کشته شدگان را بیش از این تعداد تخمین میزنند. دوشنبه هفته گذشته نیز کمیسیون بینالمللی مستقل تحقیقات سازمان ملل گزارشی را در خصوص مناطق اشغالی فلسطین منتشر و اعلام کرد اسرائیل در حال ارتکاب نسل کشی در غزه است.
با این حال اسرائیل و بزرگترین متحد این کشور یعنی آمریکا با رد این گزارش و دیگر گزارشهایی که چنین نتایج مشابهی گرفتهاند، تصمیم کشورهای اروپایی برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین را رد کرده و مدعی شدند انجام چنین کارهایی «جایزه برای ترور» محسوب میشود.
آیا چنین اقداماتی تأثیرگذار است؟
پایگاه شبکه دویچه وله در ادامه گزارش خود میگوید: حتی حامیان فلسطین نیز میگویند به رسمیت شناختن فلسطین به عنوان یک دولت در صورتی که با اقدامات عملی همراه نشود، ناکافی است. «انس عبدالرزاق»، مدیر امور حقوقی مؤسسه دیپلماسی عمومی فلسطین مستقر در رام الله در کرانه باختری اشغالی میگوید: در حالی که فلسطینیها بدون عدالت و حتی داشتن دولت و تنها با وجود شکافی فزاینده میان حقیقت زندگیشان و عملکرد بینالمللی سروکله میزنند، دولتهای غربی از ژستهای نمادین استقبال میکنند.
آیا به رسمیت شناختن فلسطین تضمینگر صلح است؟
دویچه وله در ادامه مینویسد: واضح است که به رسمیت شناختن فلسطین به تنهایی نمیتواند اسرائیل را در جنگ متوقف کند. در همین ارتباط، «Gideon Levy» با انتشار مقالهای در ماه اوت در نشریه هاآرتص میگوید: به رسمیت شناختن [فلسطین]جایگزینی اشتباه بجای اقدامات تنبیهی و بایکوت کردنی است که بایستی علیه کشوری که مرتکب نسلکشی میشود، اتخاذ گردد… این کار نسل کشی را متوقف نمیکند. بدون برداشتن گامهای عملی از سوی جامعه جهانی، نسل کشی متوقف نمیشود.
به رسمیت شناختن فلسطین چه فایده دارد؟
طبق این گزارش، آنچه که به رسمیت شناختن فلسطین میتواند انجام دهد، ایجاد پروندهای قویتر برای آتش بس در داخل تلاشهای دیپلماتیک بینالمللی و نیز ساختارهای قانونی و بروکراتیک است.
