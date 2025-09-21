واکنش کابل به تهدید ترامپ

سخنگوی دولت افغانستان در واکنش به اظهارات ترامپ درباره بازپس‌گیری پایگاه نظامی بگرام، خواستار عدم تکرار تجربه‌های ناکام گذشته از سوی واشنگتن شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ کابل امروز (یکشنبه) پس از آنکه «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا هشدار داد که اگر دولت سرپرست افغانستان کنترل پایگاه هوایی بگرام را به پنتاگون واگذار نکند، «اتفاقات بدی» رخ خواهد داد، از ایالات متحده خواست که تمامیت ارضی افغانستان را تهدید نکند.

به نقل از شبکه خبری تی‌آرتی، «حمدالله فطرت» سخنگوی دولت کابل گفته بر اساس توافق ۲۰۲۰ دوحه قطر، آمریکا متعهد شد تا از زور و تهدید علیه یکپارچگی قلمرو یا استقلال سیاسی افغانستان استفاده نکند و همچنین در امور داخلی کشور نیز مداخله‌ای نداشته باشد.

طبق توافق‌نامه سال ۲۰۲۰ بین طالبان و دوره اول ریاست جمهوری ترامپ، تمام نیرو‌های خارجی تا سال ۲۰۲۱ افغانستان را ترک کردند و پس از آن طالبان یک دولت موقت تشکیل داد که اکنون بر این کشور حکومت می‌کند.

سخنگوی دولت افغانستان همچنین از طرف آمریکایی خواست که «به تعهدات دوحه وفادار بماند» و از واشنگتن خواست که به جای «تکرار رویکرد‌های شکست‌خورده گذشته»، سیاست «واقع‌گرایی و عقلانیت» را در پیش بگیرد.

در همین راستا، «فصیح الدین فطرت» رئیس ستاد کل وزارت دفاع افغانستان در واکنش به گزارش‌های مربوط به مذاکرات واگذاری پایگاه هوایی بگرام گفت: «معامله حتی بر سر یک وجب از خاک افغانستان امکان‌پذیر نیست.»

فصیح‌الدین فطرت همچنین در پاسخ به تهدیدات ترامپ گفت که طالبان از تهدید‌ها نمی‌ترسد. او گفت: «ما از هیچ قلدری نمی‌ترسیم. ما این را در جهاد ۲۰ ساله علیه ایالات متحده و متحدانش ثابت کردیم.»

در همین حال، «زلمی خلیل‌زاد» فرستاده ویژه سابق ایالات متحده برای صلح افغانستان، مدعی شد که اگر پیشرفتی در حل مسئله زندانیان هر ۲ طرف حاصل شود، نمی‌توان احتمال توافق بر سر بگرام را رد کرد.

خلیل‌زاد در مطلبی در «ایکس» نوشت: «با فرض موفقیت در حل مسئله زندانیان/گروگان‌ها بین ایالات متحده و طالبان، ممکن است گام‌ها و مسائل دیگری وجود داشته باشد که نیاز به توافق و کار داشته باشد. با گذشت زمان، همکاری‌های امنیتی گسترده‌تر - از جمله استفاده بالقوه از تأسیساتی مانند بگرام برای عملیات مشترک ضد تروریسم - را نمی‌توان رد کرد. اما این امر نیاز به پشتکار دارد.»

این اظهارات از کابل پس از آن مطرح شد که ترامپ روز شنبه در یک برنامه تلویزیونی هشدار داد: «اگر افغانستان پایگاه هوایی بگرام را به کسانی که آن را ساخته‌اند، یعنی ایالات متحده آمریکا، پس ندهد، اتفاقات بدی رخ خواهد داد!»

بگرام واقع در شمال کابل بزرگترین تاسیسات آمریکا در طول حمله ۲۰ ساله این کشور در افغانستان پیش از خروج کامل واشنگتن در ۲۰۲۱ محسوب می‌شد.