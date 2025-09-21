اخراج موقت سهرابیان از استقلال؟

به گزارش تابناک، استقلال در شرایطی هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر به مصاف پیکان می‌رود که در این بازی یک غایب مهم خواهد داشت و آن هم آرمین سهرابیان است که به دلیل مسائل انضباطی در لیست نیست و به نظر می‌رسد موقتاً از استقلال اخراج شده تا وضعیت او تعیین تکلیف شود.

در این خصوص برنا نوشته است که یکی از ضعف‌های آشکار استقلال در خط دفاعی این تیم است، جایی که آبی‌ها راحت گل می‌خورند البته غیبت بازیکنان خط دفاعی استقلال هم مزید بر علت شده تا آبی‌ پوشان به راحتی نتوانند این نقطه ضعف خود را برطرف کنند.

استقلال برای بازی با پیکان هم رستم آشورماتوف و عارف غلامی را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد. در کنار این دو بازیکن مصدوم، آرمین سهرابیان هم به دلیل مسائل انضباطی از سوی ساپینتو در اختیار باشگاه استقلال قرار گرفته تا به احتمال زیاد این بازیکن هم نتواند برای تیمش به میدان برود. جدا از این سه بازیکن، رامین رضاییان نیز به خاطر اخراج در بازی مقابل استقلال خوزستان از همراهی تیمش در مقابل پیکان محروم است.

با این حساب استقلال ضعیف در خط دفاع، چهار بازیکن سرشناس تیمش را برابر پیکان در اختیار ندارد.

گفتنی است که سهرابیان پس از بازگشت استقلال از دبی به تهران در ادامه شکست سنگین ۷ بر یک مقابل الوصل، مصاحبه‌ای انجام داد که به دلیل آن به کمیته انضباطی فراخوانده شده و حالا موقتا اخراج شده است تا به وضعیت او رسیدگی شود.