ماجرای بازداشت یک مدیر بانک مرکزی/ در شرکت ملی انفورماتیک چه خبر است؟

ادعای غیبت یا بازداشت مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک، که در فضای مجازی مطرح شد، با واکنش مستقیم «ماهیار» در گفتگو با تابناک همراه شد.
کد خبر: ۱۳۲۹۸۴۵
5 بازدید

از تلفن خاموش تا شایعه بازداشت مدیرعامل جوان/ در شرکت ملی انفورماتیک چه خبر است؟

روز گذشته خبری در فضای مجازی دست‌به‌دست شد که از وقوع اتفاقی غیرمعمول در شرکت ملی انفورماتیک حکایت داشت. روایت اولیه از سوی یک فعال مجازی مطرح شد که مدعی بود تلفن همراه علیرضا ماهیار، مدیرعامل این شرکت وابسته به بانک مرکزی، از دسترس خارج شده و خبری از او نیست.

از تلفن خاموش تا شایعه بازداشت مدیرعامل جوان/ در شرکت ملی انفورماتیک چه خبر است؟

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ این ادعا، در شرایطی که طی هفته‌های اخیر موضوع برکناری یا بازداشت برخی مدیران دو تابعیتی یا دارای پرونده قضایی خبرساز شده بود، بلافاصله شائبه‌هایی درباره بازداشت احتمالی ماهیار ایجاد کرد.

واکنش ماهیار به حواشی روز چهارشنبه!

برای روشن شدن ماجرا، خبرنگار تابناک با مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک تماس گرفت و موضوع را به طور مستقیم از او جویا شد.

 علیرضا ماهیار در پاسخ توضیح داد: بعد از جنگ دوازده‌روزه و اتفاقات آن ایام، در جلساتی که شرکت می‌کنیم، همه تلفن‌ها را قبل از ورود می‌گیرند و اجازه همراه داشتن گوشی نداریم. وقتی گوشی خاموش می‌شود، یک داستان تازه درست می‌شود. بعد از جلسه که روشن می‌کنیم، با هزاران تماس بی‌پاسخ مواجه می‌شویم. اگر پاسخ ندهیم، گلایه می‌کنند و اگر جواب بدهیم، باز می‌گویند چرا دیر جواب داده‌اید. خلاصه حواشی زیادی درباره عدم پاسخگویی تلفنی ما شکل گرفته است.

مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک در ادامه هرگونه اتفاق خاص در روز چهارشنبه را رد کرد و افزود: چهارشنبه، هیچ اتفاق خاصی نیفتاد؛ جلسات و نشست‌هایی با دوستان در حوزه‌های مختلف داشتیم و داریم، بنابراین موضوع خاصی در کار نبود.

 ماهیار درباره سوال دوباره تابناک در خصوص شایعات مربوط به بازداشت یا آزادی شما با قرار وثیقه نیز با خنده گفت: من نمی‌دانم!

با وجود این اظهارات، پاسخ‌های مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک قانع‌کننده و شفاف به نظر نمی‌رسد و نوع واکنش او بیشتر رنگ و بوی طفره‌رفتن داشت.

به گزارش تابناک، شرکت ملی انفورماتیک بازوی اصلی بانک مرکزی در حوزه فناوری‌های نوین بانکی و پرداخت الکترونیکی است. به همین دلیل انتظار می‌رود بانک مرکزی نسبت به این حواشی واکنش رسمی نشان دهد. با این حال، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی ترجیح داد توضیح روشنی ارائه نکند و صرفاً تأکید کرد که این شرکت خود باید در این باره شفاف‌سازی کند.

 

شرکت ملی انفورماتیک علیرضا ماهیار بانک مرکزی بازداشت مدیرعامل دستگیری مدیران دو تابعیتی برکناری
