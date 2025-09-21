En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تابناک گزارش می دهد

پشت پرده عزل یک مدیر نفتی/ خروج قانونی یا غیر قانونی؟

در حالی که به تازگی خروج یکی از مدیران سابق نفتی که در مناصب حساسی فعال بوده، حاشیه ساز شده است، اخباری از پشت پرده این خروج مطرح شد.
کد خبر: ۱۳۲۹۸۳۲
| |
514 بازدید
|
۱

پشت پرده انتصاب یک مدیر نفتی/ خروج قانونی یا غیر قانونی؟

چند روزی است که یکی از انتصابات سابق در شرکت ملی نفت ایران، نقل محافل رسانه‌ای شده است. انتصابی که هنوز شرکت ملی نفت ایران هیچ توضیح شفافی درباره حواشی مربوط به آن نداده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ بود که حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران طی حکمی، علی محمد معصومیان را به عنوان مدیر امور مالی شرکت ملی نفت ایران، منصوب کرد. از ابتدای این انتصاب حرف و حدیث‌های زیادی پیرامون تخلفات وی و دارا بودن تابعیت مضاعف به گوش می‌رسید. 

یکی از انتقادات مطرح شده درباره حکم وی، مربوط به اقدام مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران است. چرا بورد بجای حکم سرپرستی برای معصومیان که عرف قانونی است، مستقیما وی را به عنوان مدیر امور مالی این مجموعه منتصب کرد و منتظر تایید نهاد‌های نظارتی نماند؟!

جولان دو تابعیتی ها در نفت؟

طبق شنیده‌ها در ادامه این کش و قوس‌ها برای معصومیان پر حاشیه، با پیگیری و تذکرات نهاد‌های نظارتی، وی با این سمت خداحافظی کرد. معصومیان یک دهه مدیریت در شرکت نیکو (شاخه بین الملل شرکت ملی نفت ایران و ایفا کننده نقش اصلی در فروش نفت) را در کارنامه دارد. 

البته حواشی انتصابات در شرکت ملی نفت ایران به این مدیریت ختم نمی‌شود و در روز‌های نخست آغاز به کار حمید بورد در ساختمان خیابان حافظ تهران، انتصاب دیگری سر خط اخبار قرار گرفت. با امضای وی، هومن سالاری، روی صندلی سرپرستی معاونت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران نشست. معاونتی حساس، آن هم در شرایط خاص کشور! 

در نهایت سالاری نیز از این سمت رفت و جای خود را به سعید صادقی، مدیرعامل سابق شرکت نیکو داد.

خروج معصومیان قانونی بود / لازم باشد، برخورد می کنیم

بر اساس پیگیری‌های انجام شده از منابع مطلع در این مورد، مشخص شد معصومیان که پیش از این معاون بین الملل سابق شرکت ملی نفت بوده است در یک سفر شخصی و با برنامه ریزی و هماهنگی قبلی، به صورت قانونی از کشور خارج شده است.

 این مدیر نفتی سابق قصد سفر خود به خارج از کشور را دیدار با فرزند محصل اش در یکی از کشور‌های اروپایی عنوان کرده است. 

یک فرد مطلع در همین مورد به تابناک گفت: در صورتی که فرد مذکور در دوران مسئولیت خود تخلفی را مرتکب شده باشد بدون شک نهاد‌های نظارتی و امنیتی برخورد‌های لازم را با او دارند. 

احتیاط، شرط عقل!

به گزارش تابناک، شاید نتوان برای دلیل خروج معصومیان نیت خوانی کرد، اما عقل حکم می‌کند در شرایطی که حساسیت کشور در بخش‌های مالی و البته امنیتی بیش از هر زمان دیگری است و حفظ منافع ملی بیش از پیش مورد صیانت قرار دارد، چنین انتصاباتی مستقیما منافع و امنیت ملی را نشانه می‌رود، با حساسیت بیشتری امضا شود؛ بنابراین لازم است، تمامی وزرا و مدیران و مسئولین کشور در انتخاب‌ها و انتصابات به ویژه در مناصب خاص، حساسیت ویژه تری به خرج داده و با هماهنگی با نهاد‌های نظارتی اقدام کنند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
علی محمد معصومیان هومن سالاری حمید بورد شرکت ملی نفت ایران صادرات نفت درآمد نفتی قیمت نفت مکانیزم ماشه
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
پشت پرده عزل مشاور عالی وزیر صمت!/ وزارت صمت: برای شفافیت و پاسخگویی، لطفی‌زاده برکنار شد
ضرب الاجل ایران برای اروپا/ ملاقات سرنوشت ساز پزشکیان در نیویورک
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
افزایش ۶ میلیارد دلاری درآمدهای نفتی ایران
ایران به وصول درآمدهای نفتی خود نزدیک شد
عربستان: می‌خواهیم حتی به قیمت نفت نگاه نکنیم
اعلام شرایط صادرات نفت توسط اشخاص
قیمت نفت به رشد خود ادامه داد
ایران قیمت نفت را برای آسیایی‌ها افزایش داد
ما مرزبانان نفتی ایران هستیم/ سلمان؛ جزیره‌ای آهنی، قصه‌ای انسانی
«صادقی»، مدیرعامل شرکت نیکو شد
ایران در سال ۲۰۲۴ پولدار می‌شود؟
جبران کسری ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه
تغییرات در شرکت ملی نفت بی‌اساس است
در وزارت نفت چه خبر است؟/ انعقاد قرارداد عجیب و غریب با برادر معاون وزیر! + سند
جزئیات تازه از قرارداد 475 میلیارد تومانی برای سرویس چاه‌های نفتی + سند
درآمد صادرات نفت عربستان کاهش یافت
افت درآمد نفتی عربستان سعودی در ماه ژوئن
افزایش شدید قیمت نفت با کاهش چشمگیر صادرات نفت از خط صادراتی کیستون کانادا
وزیر نفت: پول نفتمان را در سررسید دریافت کرده‌ایم
نوسان قیمت نفت در پی تشدید نگرانی درباره عرضه
ایران در سال ۱۴۰۲ چقدر نفت فروخت؟
ایران قیمت نفت صادراتی را کاهش داد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۰
0
0
پاسخ
هر که پارتی داره سمت میگیره
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا قبض‌های برق شگفت زده‌تان کرد؟
الی گشت
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد
رانندگان نگران نباشید؛ این جریمه‌ها لغو می‌شوند
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد
کشتی فرنگی قهرمانی جهان| فرخی و میرزازاده طلایی شدند، احمدی نقره گرفت/ سهرابی در شانس مجدد و ساروی در فینال + فیلم
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!
ترامپ دیگر نیازی به مذاکره با ایران نمی‌بیند/ مهار ایران به اسرائیل واگذار شده است
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
امیر پوردستان: از حمله اسرائیل دچار شوک و بهت شدیم و هنگ کردیم!
اسرائیل در همه استان‌ها نیرو داشت اما اقدام نکردند! / بعد از آتش بس یکی از فرماندهان موشک زد!
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت  (۲۶۷ نظر)
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران  (۱۴۴ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده  (۱۱۲ نظر)
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۸۵ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۸۵ نظر)
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...  (۸۲ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو  (۸۲ نظر)
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید  (۷۱ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۶۳ نظر)
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران  (۶۰ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۶ نظر)
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر  (۵۴ نظر)
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!  (۵۳ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۵۲ نظر)
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005Zwu
tabnak.ir/005Zwu