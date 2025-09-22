تست و بررسی دنا پلاس ایران خودرو/ از دور دل می برد و از نزدیک

دنا، محصولی که قرار بود جایگزین سمند و سورن شود، در عمل به عنوان یک گزینه مستقل در بازار باقی ماند. این خودرو بالاخره پس از کشمکش‌های طولانی بر سر قیمت‌گذاری، در سال ۱۳۹۳ روانه بازار شد و از همان ابتدا با موتور EF۷ عرضه شد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، اما داستان دنا پلاس کمی متفاوت است. این نسخه، تغییر شکل‌یافته و پرآپشن‌تر دنا معمولی است که از سال ۱۳۹۵ معرفی شد و ایران‌خودرو برای تولید آن حدود ۵۵ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده است. در کنار دنا پلاس، پژو ۲۰۷ صندوق‌دار نیز رونمایی شد تا رقابت داخلی بازار را کمی هیجان‌انگیز کند.

اما سواری دنا پلاس، همه ما می‌دانیم که این خودرو گل سر سبد و یکی از پرطرفدارترین محصولات ایران‌خودرو است؛ خودرویی که از کارمندان و دولتمردان ایرانی سوار آن می‌شوند تا مردم عادی، و حتی در کشور‌های مقصد صادراتی ایران‌خودرو دیده و استفاده می‌شود. در ایران و ونزوئلا، این خودرو به عنوان ماشین پلیس هم کاربرد دارد و می‌توان گفت که در حال حاضر یک خودرو میان‌رده محسوب می‌شود؛ البته نه میان‌رده در بازار جهانی، بلکه در بازار ایران.

با این حال، دنا پلاس روی یک پلتفرم قدیمی یعنی همان پلتفرم پژو ۴۰۵ ساخته شده است. نسبت به برادران خودش یعنی سمند و پژو، دنا پلاس از اتاق کوچک‌تر و صندلی‌های سفت‌تری بهره می‌برد. طراحی سقف و ستون‌ها، ارتفاع خودرو و زاویه ورود و خروج باعث شده است که دنا پلاس برای یک خانواده کم جمعیت تا ۳ نفر با یک فرزند کوچک مناسب باشد، اما برای سفر‌های دسته‌جمعی گزینه ایده‌آل نیست. ارتفاع پایین و زاویه ورود و خروج خودرو باعث می‌شود حداقل یک‌بار با جدول کنار خیابان برخورد داشته باشید.

برای برطرف کردن این آسیب‌ها و برخورد‌ها باید بدانید که خدمات صافکاری و نقاشی دنا پلاس به دلیل دوبل بودن بدنه و خطوط انحنا طراحی، در دسته خدمات گران و تخصصی قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، صافکاری PDR و لیسه درب شاگرد دنا پلاس حدود ۷ میلیون تومان هزینه دارد. همچنین سیستم برقی دنا، بلااستثنا، در همه خودرو‌ها مشکلاتی پیدا می‌کند؛ این یک تجربه عینی بعد از سواری ۱۸ خودرو دنا و صحبت با مالکین است. کیفیت بنزین ایران نیز باعث شده موتور و سنسور‌هایی مانند سنسور اکسیژن سریع‌تر مستهلک شوند و تقریباً چراغ چک دنا همیشه روشن باشد.

با این حال، دنا پلاس مزایا و نکات مثبت هم دارد؛ موتور میان‌رده و نسبتاً قدرتمند، گیربکس ۶ سرعته و امکانات رفاهی معقول از جمله این مزایا هستند.

برای درک بهتر تجربه رانندگی و تصمیم‌گیری مناسب جهت خرید دنا پلاس، توصیه می‌کنیم ویدیو تست و بررسی دنا پلاس اتوماتیک ۶ سرعته توسط ما در بخش ماشین کلیک تابناک را مشاهده کنید.