برنامه پیش‌فروش انواع قطعات سکه طلا با ضرب سال ۱۳۸۶ و سررسید ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ به‌زودی از سوی بانک مرکزی اجرایی می‌شود. مسئولان بانک مرکزی می گویند: این طرح، بخشی از سیاست‌های عرضه منظم طلا برای مدیریت تقاضا و کنترل نوسانات قیمتی در بازار است.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ کسب اطلاع از بانک مرکزی نشان میدهد، پیش‌فروش شامل ربع، نیم و تمام سکه ضرب ۸۶ خواهد بود و تحویل آنها در سررسید تعیین‌شده انجام می‌شود. همزمان، حراج‌های سکه این بانک در مرکز مبادله ارز و طلا نیز با همان رویه گذشته ادامه پیدا خواهد کرد تا جریان عرضه به بازار قطع نشود.

تجربه مراحل قبلی پیش‌فروش و حراج سکه، در کوتاه‌مدت نقش ملموسی در تعدیل قیمت‌ها و کاستن از هیجانات خرید ایفا کرده است.

به‌گفته فعالان بازار، اطلاع‌رسانی دقیق درباره جزئیات پیش‌فروش، از جمله قیمت پایه، شرایط ثبت سفارش و نحوه تحویل، می‌تواند از شکل‌گیری بازار‌های موازی و شایعات پیرامون این طرح جلوگیری کند.