به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ کسب اطلاع از بانک مرکزی نشان میدهد، پیشفروش شامل ربع، نیم و تمام سکه ضرب ۸۶ خواهد بود و تحویل آنها در سررسید تعیینشده انجام میشود. همزمان، حراجهای سکه این بانک در مرکز مبادله ارز و طلا نیز با همان رویه گذشته ادامه پیدا خواهد کرد تا جریان عرضه به بازار قطع نشود.
تجربه مراحل قبلی پیشفروش و حراج سکه، در کوتاهمدت نقش ملموسی در تعدیل قیمتها و کاستن از هیجانات خرید ایفا کرده است.
بهگفته فعالان بازار، اطلاعرسانی دقیق درباره جزئیات پیشفروش، از جمله قیمت پایه، شرایط ثبت سفارش و نحوه تحویل، میتواند از شکلگیری بازارهای موازی و شایعات پیرامون این طرح جلوگیری کند.
