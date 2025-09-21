پیام عراقچی به قهرمانان کشتی

به گزارش تابناک؛ «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی در رقابتهای جهانی ۲۰۲۵ زاگرب را تبریک گفت.
عراقچی در پیامی نوشت: قهرمانی مقتدرانه تیم ملی کشتی فرنگی در جام جهانی و افزودن مدال زرین دیگری به کارنامه پرافتخار این رشته، مایه سربلندی ملت ایران است. این دستاورد، گواه روشنی بر توانمندی، انسجام و پشتکار ملیپوشان جوان و کادر فنی پرتلاش است که با همت و تلاش بیوقفه، در عرصه کشتی جهان تاریخسازی کردند.
وزیر خارجه ایران نوشت: قهرمانی جهان را به اعضای تیم، مربیان، خانوادهها و مردم ورزشدوست کشور تبریک میگویم و امیدوارم این مسیر موفقیت با قدرت و انگیزهای افزون ادامه یابد.
پیش از این تیم ملی کشتی آزاد ایران در این رقابتها مقام قهرمانی را کسب کرده بود.
