پای تراموا به تهران باز می‌شود؟

چمران با اشاره به موضوع جابجایی مدیران شهرداری، گفت: این جابجایی‌ها در حوزه اختیارات شهردار است و شورا در این زمینه موافق یا مخالف نیست.
پای تراموا به تهران باز می‌شود؟

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای اسلامی شهر تهران، مهدی چمران، رئیس شورا در حاشیه سیصد و پنجاه و پنجمین جلسه در جمع اصحاب رسانه با اشاره به آغاز سال تحصیلی، ابراز امیدواری کرد مجموعه مدیریت شهری بتواند به جایگاه علمی مورد نظر خود دست یابد و نسبت به گذشته رشد بیشتری تجربه کند.

چمران همچنین از تقدیر شورا نسبت به مدیرعامل سابق سازمان بوستان‌ها خبر داد و اظهار داشت: شورا وظیفه دارد از خادمان پرتلاش و قدیمی خود قدردانی کند و این اقدام در جلسه امروز صورت خواهد گرفت.

وی در ادامه با اشاره به موضوع جابجایی مدیران شهرداری، تصریح کرد: این جابجایی‌ها در حوزه اختیارات شهردار است و شورا در این زمینه موافق یا مخالف نیست. پس از ۴۰ سال چنین تصمیمی اتخاذ شده و آنچه برای ما اهمیت دارد، تلاش‌های بی‌وقفه آقای مختاری است که شایسته تقدیر است.

رئیس شورا در خصوص اظهارات معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره به‌کارگیری اتباع خارجی نیز گفت: شهرداری موظف است مطابق قانون از اتباع استفاده کند. چنانچه افراد به صورت قانونی فعالیت داشته باشند، مشکلی برای آنها ایجاد نخواهد شد. هر فردی که وارد کشور می‌شود، فارغ از اینکه شهروند باشد یا نه باید تحت ضوابط مشخص و قانونی فعالیت کند. ضوابط شهرداری نیز منطبق با ضوابط دولت است.

چمران درباره موضوع واردات تراموا نیز اظهار داشت: تا این لحظه هیچ نظر رسمی از سوی شورا اعلام نشده و هیچ گزارش رسمی نیز به دست ما نرسیده است. در صورت دریافت گزارش بازدید‌های لازم انجام خواهد شد و شورا نظرات خود را اعلام خواهد کرد.

وی در پایان در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درباره رضایت از عملکرد شهردار تهران، گفت: اجازه دهید مسئولان وظایف خود را انجام دهند. به دنبال تضاد و تقابل نباشید.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۰
0
0
پاسخ
دنبال چیزهای روز دنیا باشید
فقط خودرو هیبریدی در پلت فرم تهران جواب میده هر چی باشه خصوصا بالا شهر باید هیبریدی باشه
