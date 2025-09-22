En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تحول در درمان میگرن با یک داروی ارزان‌

متخصصان نروژی می‌گویند «کاندسارتان»، نوعی داروی فشار خون است که می‌تواند شیوه درمان میگرن را در سراسر جهان متحول کند.
کد خبر: ۱۳۲۹۷۷۶
| |
377 بازدید
تحول در درمان میگرن با یک داروی ارزان‌

«رادیو و تلویزیون دولتی نروژ» روز جمعه در گزارشی اعلام کرد متخصصان این کشور در آزمایشات بلندمدت خود دریافته‌اند که یک داروی موجود برای درمان فشار خون می‌تواند تاثیر مثبتی بر بهبود میگرن داشته باشد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، آنها همچنین تأکید کردند این دارو که پیش‌تر برای درمان فشار خون بالا استفاده می‌شده، اکنون می‌تواند به یک درمان مقرون به صرفه میگرن در سراسر جهان تبدیل شود.

«لیز ریستاد اوی»، سرپرست این مطالعه گفت: ما مدت‌ها منتظر نتیجه این مطالعه بودیم و اکنون فکر می‌کنیم که این دارو اولین انتخاب‌مان خواهد بود و همین حالا آزمایش‌های پیشگیرانه آن را آغاز کرده‌ایم.

این دارو به نام «کاندسارتان» در بزرگترین و کامل‌ترین مطالعه تا به امروز که از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ در ۹ بیمارستان در نروژ و یک بیمارستان در استونی انجام شد، مورد آزمایش قرار گرفت و شامل نزدیک به ۵۰۰ شرکت‌کننده ۱۸ تا ۶۴ساله بود که دو تا هشت حمله میگرنی در ماه را تجربه می‌کردند.

نتایج نشان داد که این دارو می‌تواند از حملات میگرن در افرادی که کمتر از ۱۵ روز در ماه سردرد دارند، جلوگیری کند.

این متخصصان در عین حال خاطرنشان کردند اثر کاندسارتان با دارو‌های جدیدتر و گران‌تر میگرن قابل مقایسه است و البته بدون عوارض جانبی شدیدی که اغلب با این درمان‌های جدید همراه است.

اوی در ادامه افزود: ما می‌خواهیم کاندسارتان را در فهرست دارو‌های ضروری سازمان جهانی بهداشت قرار دهیم تا به این ترتیب، مردم در سراسر جهان می‌توانند به درمان ایمن و مقرون به صرفه دسترسی داشته باشند.

میگرن نوعی اختلال عصبی پیچیده تحتِ تاثیرِ ژنتیک است که به‌شکل دوره‌هایی از سردرد ملایم تا شدید بروز می‌کند که بیشتر مواقع بر نیمی از سر تأثیر می‌گذارد و عموما با حالت تهوع و حساسیت به نور و صدا همراه است. سایر علائم همراه با آن می‌تواند شامل استفراغ، اختلال‌های شناختی و گیجی باشد. تشدید یا بدتر شدن علائم سردرد در حین فعالیت بدنی یکی دیگر از ویژگی‌های متمایز میگرن است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
میگرن دارو درمان داروی فشار خون
تفرقه و شکست:درس‌های برجام/حسام الدین آشنا چه خواهد کرد؟
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
پشت پرده عزل مشاور عالی وزیر صمت!/ وزارت صمت: برای شفافیت و پاسخگویی، لطفی‌زاده برکنار شد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
۸۳هزار لیتر پلاسمای خون از ایران خارج شد!
۲ فرآورده غیرمجاز دارویی جمع‌آوری می‌شوند
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا قبض‌های برق شگفت زده‌تان کرد؟
الی گشت
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد
رانندگان نگران نباشید؛ این جریمه‌ها لغو می‌شوند
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد
کشتی فرنگی قهرمانی جهان| فرخی و میرزازاده طلایی شدند، احمدی نقره گرفت/ سهرابی در شانس مجدد و ساروی در فینال + فیلم
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!
ترامپ دیگر نیازی به مذاکره با ایران نمی‌بیند/ مهار ایران به اسرائیل واگذار شده است
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
اسرائیل در همه استان‌ها نیرو داشت اما اقدام نکردند! / بعد از آتش بس یکی از فرماندهان موشک زد!
امیر پوردستان: از حمله اسرائیل دچار شوک و بهت شدیم و هنگ کردیم!
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
قهرمانی زودهنگام کشتی فرنگی ایران پس از ۱۱ سال/ سهرابی برنز گرفت، ساروی سومین طلا را/مهمدی و اسماعیلی در فینال؛ کشتکار در رده‌بندی + فیلم
تفاوت سکه تمام بهار آزادی با سکه امامی چیست؟
تصاویر دستفروشی پیام احمدی که امروز نایب قهرمان جهان شد
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت  (۳۰۳ نظر)
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران  (۱۴۴ نظر)
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۱۳۶ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده  (۱۱۴ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۸۵ نظر)
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...  (۸۲ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو  (۸۲ نظر)
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید  (۷۹ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۶۸ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۶۱ نظر)
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران  (۶۰ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۷ نظر)
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر  (۵۴ نظر)
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!  (۵۳ نظر)
مقایسه درآمد مردم ایران با کشورهای منطقه  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005Zw0
tabnak.ir/005Zw0