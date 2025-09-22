تحول در درمان میگرن با یک داروی ارزان‌

«رادیو و تلویزیون دولتی نروژ» روز جمعه در گزارشی اعلام کرد متخصصان این کشور در آزمایشات بلندمدت خود دریافته‌اند که یک داروی موجود برای درمان فشار خون می‌تواند تاثیر مثبتی بر بهبود میگرن داشته باشد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، آنها همچنین تأکید کردند این دارو که پیش‌تر برای درمان فشار خون بالا استفاده می‌شده، اکنون می‌تواند به یک درمان مقرون به صرفه میگرن در سراسر جهان تبدیل شود.

«لیز ریستاد اوی»، سرپرست این مطالعه گفت: ما مدت‌ها منتظر نتیجه این مطالعه بودیم و اکنون فکر می‌کنیم که این دارو اولین انتخاب‌مان خواهد بود و همین حالا آزمایش‌های پیشگیرانه آن را آغاز کرده‌ایم.

این دارو به نام «کاندسارتان» در بزرگترین و کامل‌ترین مطالعه تا به امروز که از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ در ۹ بیمارستان در نروژ و یک بیمارستان در استونی انجام شد، مورد آزمایش قرار گرفت و شامل نزدیک به ۵۰۰ شرکت‌کننده ۱۸ تا ۶۴ساله بود که دو تا هشت حمله میگرنی در ماه را تجربه می‌کردند.

نتایج نشان داد که این دارو می‌تواند از حملات میگرن در افرادی که کمتر از ۱۵ روز در ماه سردرد دارند، جلوگیری کند.

این متخصصان در عین حال خاطرنشان کردند اثر کاندسارتان با دارو‌های جدیدتر و گران‌تر میگرن قابل مقایسه است و البته بدون عوارض جانبی شدیدی که اغلب با این درمان‌های جدید همراه است.

اوی در ادامه افزود: ما می‌خواهیم کاندسارتان را در فهرست دارو‌های ضروری سازمان جهانی بهداشت قرار دهیم تا به این ترتیب، مردم در سراسر جهان می‌توانند به درمان ایمن و مقرون به صرفه دسترسی داشته باشند.

میگرن نوعی اختلال عصبی پیچیده تحتِ تاثیرِ ژنتیک است که به‌شکل دوره‌هایی از سردرد ملایم تا شدید بروز می‌کند که بیشتر مواقع بر نیمی از سر تأثیر می‌گذارد و عموما با حالت تهوع و حساسیت به نور و صدا همراه است. سایر علائم همراه با آن می‌تواند شامل استفراغ، اختلال‌های شناختی و گیجی باشد. تشدید یا بدتر شدن علائم سردرد در حین فعالیت بدنی یکی دیگر از ویژگی‌های متمایز میگرن است.