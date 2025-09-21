ثبت ۱۸۵ هزار جریمه برای توقف دوبله در ۲۸ روز

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ سردار سید ابوالفضل موسویپور روز یکشنبه در این خصوص اظهار کرد: در ۲۸ روز نخست شهریورماه سال جاری، بیش از ۶۵۵ هزار فقره تخلف ساکن در سطح شهر تهران ثبت و با آنها برخورد قانونی شده است.
وی افزود: در این مدت، بیش از ۱۸۵ هزار فقره توقف دوبله، ۳ هزار توقف در میادین، ۱۷۲ هزار توقف در محلهای ممنوعه، ۲۵ هزار توقف در ایستگاههای تاکسی و اتوبوس، ۳۵ هزار توقف در پیادهروها و بیش از ۱۱ هزار توقف زیر تابلوهای ویژه جانبازان و معلولین شناسایی و اعمال قانون شدهاند.
به گفته سردار موسوی پور، همچنین بیش از ۲۲۴ هزار مورد سد معبر نیز توسط مأموران راهور ثبت و با آنها برخورد شده است.
رییس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به حجم بالای تخلفات ساکن در پایتخت گفت: تخلفات ساکن یکی از عوامل اصلی اختلال در نظم ترافیکی پایتخت است؛ توقفهای غیرمجاز، بهویژه در نقاط پرتردد، موجب کندی حرکت خودروها، نارضایتی شهروندان و افزایش احتمال بروز تصادفات و حوادث میشود.
سردار موسوی پور اظهار کرد: تخلفات ساکن علاوه بر نقض قانون، نشانهای از بیتوجهی به حقوق عمومی و نظم شهری است؛ رعایت این قوانین تنها یک وظیفهی قانونی نیست بلکه اقدامی در راستای حفظ امنیت عابران، ایجاد شهری منظم و توسعهی فرهنگ مسئولیتپذیری اجتماعی است.
