علیرضا منادی در گفتگو با تابناک مطرح کرد؛

گفتم مولانا حتی یک بیت شعر ترکی ندارد، نه فارسی / اشتباه لفظی بود!

در پی انتشار کلیپی جنجالی از علیرضا منادی سفیدان، نماینده مردم تبریز در مجلس که در آن گفته شده بود «مولانا حتی یک بیت شعر فارسی هم ندارد»، وی این سخن را ناشی از یک اشتباه لفظی دانست و تصریح کرد: منظورم این بود که مولانا حتی یک بیت شعر ترکی ندارد، اما ترکیه او را به‌طور کامل به نام خود زده است.
علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم تبریز، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با اشاره به کلیپ منتشر شده از سخنرانی‌اش که واکنش‌های زیادی در فضای مجازی برانگیخته، گفت: در سخنرانی زنده‌ای که داشتم، قصد داشتم که عنوان کتم مولانا با آنکه یک بیت شعر ترکی ندارد، در ترکیه بسیار مورد توجه قرار گرفته است. اما در آن لحظه، به اشتباه لفظی گفتم "حتی یک بیت شعر فارسی ندارد." این در حالی است که مولانا پدر شعر فارسی است و آثار برجسته‌ای چون "بشنو از نی چون حکایت می‌کند" از معروف‌ترین اشعار اوست.»

وی در ادامه افزود: من در سفری که به قونیه در کشور ترکیه داشتم، از نزدیک دیدم که چگونه مولانا را به نام خود ثبت کرده‌اند و برایش ارج فراوان قائل‌اند. در حالیکه مولانا دست‌پرورده مکتب شمس تبریزی است و ریشه در تبریز دارد. منظور اصلی من این بود که با اینکه مولانا حتی یک بیت شعر ترکی ندارد، اما در ترکیه جایگاه والایی دارد، ولی در ایران، به شاعران بزرگی مانند شهریار آن‌چنان که باید، بها داده نمی‌شود.»

منادی همچنین گفت: مولانا دریای شعر و ادب فارسی است. در شهر تبریز اخیرا هفته شعر و ادب فارسی برگزار شد، اما هنوز مقبره بسیاری از شعرای برجسته تبریز نیمه‌کاره و نیازمند مرمت است. همچنین کنگره بزرگداشت استاد شهریار نیز پس از سال‌ها برگزار شد، آن هم با دشواری‌های فراوان.

نماینده مردم تبریز در ادامه تأکید کرد: حضرت مولانا از دامن تبریز به ترکیه رفته است. خود او در اشعارش نیز بارها به این موضوع اشاره کرده و گفته است "هر چه دارم از شمس تبریزی دارم".

در پایان، علیرضا منادی ضمن عذرخواهی از این اشتباه لفظی، گفت: مولانا تربیت‌یافته مکتب تبریز و شخص شمس تبریزی است و هیچ تردیدی در فارسی‌سرایی بی‌بدیل او وجود ندارد.

به گزارش تابناک، در روزهای اخیر کلیپی از صحبت‌های علیرضا منادی سفیدان؛ رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در فضای مجازی منتشر شده که در آن گفته‌ بود «مولانا حتی یک بیت شعر فارسی هم ندارد». و این صحبت ها بازتاب گسترده ای در افکار عمومی داشت.

 

علیرضا منادی نماینده مردم تبریز مجلس شورای اسلامی مولانا شمس تبریزی شاعر ایرانی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی شاعران ایران
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۰
1
9
پاسخ
شماها حرفهای با منظور زیادی زدین ک برای ملت هزینه داشته
جامعه شناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۰
1
5
پاسخ
تو مجلس هم اینگونه قانون وضع می کنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۰
1
0
پاسخ
قارداش روز ۲۷ شهریور ماه، سالروز درگذشت شهریار روز شعر فارسی نامگذاری شده چطور شهریار را تحویل نمی گیرند؟ کمی مطالعه کن بعد با خونسردی و توجه حرف بزن که قاطی نکنی.
