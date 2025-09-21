En
مهار آتش‌سوزی در ساختمان تجاری خیابان جمهوری

سخنگوی آتش‌نشانی تهران از اطفای حریق در یک ساختمان تجاری ۱۲ طبقه در خیابان جمهوری خبر داد و گفت: این حادثه خوشبختانه تلفات جانی نداشت.
مهار آتش‌سوزی در ساختمان تجاری خیابان جمهوری

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ جلال ملکی، اظهار کرد: ساعت ۰۵:۳۵ بامداد امروز (شنبه) وقوع آتش‌سوزی در یک ساختمان تجاری واقع در خیابان جمهوری، حدفاصل خیابان ولیعصر و حافظ به سامانه ۱۲۵ اعلام شد. بلافاصله سه ایستگاه آتش‌نشانی به همراه خودرو‌های پشتیبانی از جمله خودروی حامل تجهیزات تنفسی به محل اعزام شدند.

وی افزود: آتش‌نشانان در کمتر از چهار دقیقه به محل رسیدند. کانون حریق مغازه‌ای حدود ۱۵ مترمربع در طبقه هفتم این ساختمان ۱۲ طبقه بود که در زمینه تعمیر لوازم خانگی فعالیت داشت. شعله‌ها تا حدودی به واحد بالایی در طبقه هشتم نیز سرایت کرده بود که با اقدام سریع آتش‌نشانان از گسترش آن جلوگیری شد.

ملکی ادامه داد: در زمان وقوع حادثه پاساژ تعطیل بود و تنها چند نگهبان در محل حضور داشتند که همان‌ها حریق را مشاهده کرده و موضوع را اطلاع دادند. ساختمان در حال اجرای سیستم‌های ایمنی آتش‌نشانی بود، اما هنوز راه‌اندازی نشده بود. با این حال آشنایی نگهبانان با تجهیزات اولیه اطفا و استفاده از خاموش‌کننده‌ها نقش موثری در جلوگیری از گسترش آتش داشت.

سخنگوی آتش‌نشانی تهران با بیان اینکه این حادثه هیچ مورد مصدومیت یا تلفات جانی نداشت، گفت: در حال حاضر آتش‌نشانان پس از مهار کامل آتش، مشغول عملیات پایانی شامل تخلیه دود و ایمن‌سازی محل هستند.

آتش سوزی جلال ملکی اطفای حریق خیابان جمهوری
