En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مرگ دلخراش یک نوجوان درشعله های آتش!

بازی کودکانه چند نوجوان در قاسم‌آباد مشهد با شعله‌های آتش، به تراژدی مرگ ختم شد؛ پسر ۱۴ ساله‌ای که بر اثر سوختگی شدید در بیمارستان امام رضا(ع) تحت درمان بود، سرانجام جان باخت و حالا این حادثه هولناک زیر ذره‌بین تحقیقات قضایی قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۳۲۹۷۵۶
| |
901 بازدید
|
۱
مرگ دلخراش یک نوجوان درشعله های آتش!

به گزارش تابناک به نقل از رکنا، شب بیست وسوم شهریور، چند کودک و نوجوان درمنطقه قاسم آباد مشهد آتشی را درکنارپیاده روبرافروختند ومشغول بازی‌های کودکانه شدند، اما درهمین اثنا نوجوان۱۴ساله دیگری بطری حاوی بنزین را برداشت تا آتش را شعله ورکند. او درحالی بنزین‌ها را روی شعله‌های سرکش ریخت که ناگهان مقداری ازآن روی پا‌های دوستش پاشید و دریک لحظه لباس‌های «م» شعله ور شد.

دراین شرایط و درحالی که دوستانش فریاد می‌زدند روی زمین غلت بزن! رهگذران نیز به یاری نوجوان مذکورآمدند و با امدادگران اورژانس تماس گرفتند.

طولی نکشیدکه «م» به بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) انتقال یافت و تحت درمان قرارگرفت، اما اقدامات درمانی موثرواقع نشد و این نوجوان به دلیل عوارض ناشی از سوختگی روز جمعه جان خود را از دست داد. از سوی دیگر با انتقال جسد این نوجوان به پزشکی قانونی، تحقیقات گسترده‌ای برای علا وقوع این حادثه تاسف بار وریشه یابی ماجرا، توسط قاضی ویژه قتل عمد مشهد آغاز شد.

«الف» نوجوانی که دراین ماجرای تلخ نقش دارد به قاضی شعبه ۲۵۸دادسرای عمومی وانقلاب مشهد گفت:آن شب من هم درکناردوستانم بودم که آتش روشن کردیم و «م» از روی شعله‌ها می‌پرید من هم بطری بنزین را روی آتش ریختم که ناگهان پا‌های دوستم شعله ورشد، من هم از ترس فریاد زدم غلت بخور! یک می‌گفت:خاک بریزید! ولی خیلی ترسیده بودم که از محل فرارکردم و ...

گزارش روزنامه خراسان حاکی است:پس از انجام تحقیقات مقدماتی توسط قاضی وحید خاکشور، بررسی‌های بیشتر در این باره به قضات دادگاه‌های اطفال سپرده شد و بررسی‌های پلیسی نیز با دستور سرهنگ جوادبیگی (رئیس پلیس آگاهی مشهد) در اداره جنایی زیرنظر سروان آرمین منفرد (افسرپرونده) ادامه یافت.

اشتراک گذاری
برچسب ها
مرگ دلخراش نوجوان آتش قاسم آباد مشهد امدادگران
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
پشت پرده عزل مشاور عالی وزیر صمت!/ وزارت صمت: برای شفافیت و پاسخگویی، لطفی‌زاده برکنار شد
ضرب الاجل ایران برای اروپا/ ملاقات سرنوشت ساز پزشکیان در نیویورک
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پیکر آتش‌نشان مفقود در مشهد پیدا شد
ماجرای مرگ خبرساز یک کودک ۱۱ساله در زاهدان
پس از ۱۴ ساعت عملیات؛ آتش انبار مواد نفتی خاموش شد
سلفی در جاده چالوس نوجوان مسافر را به قعر دره کشاند
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۰
0
0
پاسخ
ای داد!
خدا رحمتش کنه! خدا به پدر و مادر این بچه صبر عنایت کنه! چقدر دردناک!
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا قبض‌های برق شگفت زده‌تان کرد؟
الی گشت
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران
رانندگان نگران نباشید؛ این جریمه‌ها لغو می‌شوند
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد
کشتی فرنگی قهرمانی جهان| فرخی و میرزازاده طلایی شدند، احمدی نقره گرفت/ سهرابی در شانس مجدد و ساروی در فینال + فیلم
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!
ترامپ دیگر نیازی به مذاکره با ایران نمی‌بیند/ مهار ایران به اسرائیل واگذار شده است
امیر پوردستان: از حمله اسرائیل دچار شوک و بهت شدیم و هنگ کردیم!
اسرائیل در همه استان‌ها نیرو داشت اما اقدام نکردند! / بعد از آتش بس یکی از فرماندهان موشک زد!
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت  (۲۳۲ نظر)
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران  (۱۴۴ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده  (۱۰۹ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۸۵ نظر)
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...  (۸۲ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو  (۸۲ نظر)
با شهرام گودرزی چه باید کرد؟  (۷۱ نظر)
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید  (۷۰ نظر)
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران  (۶۰ نظر)
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر  (۵۴ نظر)
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!  (۵۳ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۲ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۵۱ نظر)
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان  (۵۰ نظر)
نماینده تبریز: در ترکیه فهمیدم مولانا یک بیت شعر فارسی ندارد!  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005Zvg
tabnak.ir/005Zvg