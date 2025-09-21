مرگ دلخراش یک نوجوان درشعله های آتش!

بازی کودکانه چند نوجوان در قاسم‌آباد مشهد با شعله‌های آتش، به تراژدی مرگ ختم شد؛ پسر ۱۴ ساله‌ای که بر اثر سوختگی شدید در بیمارستان امام رضا(ع) تحت درمان بود، سرانجام جان باخت و حالا این حادثه هولناک زیر ذره‌بین تحقیقات قضایی قرار گرفته است.

به گزارش تابناک به نقل از رکنا، شب بیست وسوم شهریور، چند کودک و نوجوان درمنطقه قاسم آباد مشهد آتشی را درکنارپیاده روبرافروختند ومشغول بازی‌های کودکانه شدند، اما درهمین اثنا نوجوان۱۴ساله دیگری بطری حاوی بنزین را برداشت تا آتش را شعله ورکند. او درحالی بنزین‌ها را روی شعله‌های سرکش ریخت که ناگهان مقداری ازآن روی پا‌های دوستش پاشید و دریک لحظه لباس‌های «م» شعله ور شد.

دراین شرایط و درحالی که دوستانش فریاد می‌زدند روی زمین غلت بزن! رهگذران نیز به یاری نوجوان مذکورآمدند و با امدادگران اورژانس تماس گرفتند.

طولی نکشیدکه «م» به بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) انتقال یافت و تحت درمان قرارگرفت، اما اقدامات درمانی موثرواقع نشد و این نوجوان به دلیل عوارض ناشی از سوختگی روز جمعه جان خود را از دست داد. از سوی دیگر با انتقال جسد این نوجوان به پزشکی قانونی، تحقیقات گسترده‌ای برای علا وقوع این حادثه تاسف بار وریشه یابی ماجرا، توسط قاضی ویژه قتل عمد مشهد آغاز شد.

«الف» نوجوانی که دراین ماجرای تلخ نقش دارد به قاضی شعبه ۲۵۸دادسرای عمومی وانقلاب مشهد گفت:آن شب من هم درکناردوستانم بودم که آتش روشن کردیم و «م» از روی شعله‌ها می‌پرید من هم بطری بنزین را روی آتش ریختم که ناگهان پا‌های دوستم شعله ورشد، من هم از ترس فریاد زدم غلت بخور! یک می‌گفت:خاک بریزید! ولی خیلی ترسیده بودم که از محل فرارکردم و ...

گزارش روزنامه خراسان حاکی است:پس از انجام تحقیقات مقدماتی توسط قاضی وحید خاکشور، بررسی‌های بیشتر در این باره به قضات دادگاه‌های اطفال سپرده شد و بررسی‌های پلیسی نیز با دستور سرهنگ جوادبیگی (رئیس پلیس آگاهی مشهد) در اداره جنایی زیرنظر سروان آرمین منفرد (افسرپرونده) ادامه یافت.