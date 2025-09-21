قیمت خودرو امروز ۳۰ شهریور ۱۴۰۴

قیمت خودرو امروز 30 شهریور 1404 در شرایطی اعلام شد که همزمان با افزایش احتمال فعالسازی مکانیسم ماشه، برخی مدلها جهشی تا مرز پنج درصد را تجربه کردند. این رشد بیشتر از آنکه ناشی از افزایش تقاضای واقعی باشد، بازتابی از تشدید انتظارات تورمی و نگرانی فعالان بازار نسبت به آینده اقتصادی کشور است.
به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، کارشناسان معتقدند چشمانداز بلندمدت بازار همچنان صعودی ارزیابی میشود، اما در صورت ایجاد ثبات نسبی در فضای سیاسی و اقتصادی، میتوان انتظار داشت بخشی از هیجانات فعلی فروکش کند. به گفته تحلیلگران، نوسانات اخیر بیش از آنکه ناشی از تغییر در حجم معاملات یا شاخصهای بنیادین بازار خودرو باشد، از متغیرهایی چون نرخ ارز، ریسکهای سیاسی و افزایش سطح انتظارات تورمی تاثیر پذیرفته است.
در مجموع بازار خودرو همچنان در وضعیت رکود تورمی قرار دارد. این شرایط سبب شده تا سطح معاملات پایین باشد، اما قیمتها تحت تاثیر فشارهای بیرونی روندی افزایشی را طی کنند.
قیمت خودروهای داخلی
خودروهای داخلی رشد چشمگیری را تجربه کردند. بر این اساس، دنا پلاس اتوماتیک 48 میلیون تومان گران شد تا با نرخ یک میلیارد و 268 میلیون تومان خرید و فروش شود. از سوی دیگر، تارا اتوماتیک V4 رشد 42 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ یک میلیارد و 270 میلیون تومان معامله شود. همچنین پژو 207 دندهای پانوراما 30 میلیون تومان گرانتر از روز گذشته و با نرخ 986 میلیون تومان به بنگاههای معاملاتی رسید.
میان محصولات نارنجیپوشان، شاهین اتوماتیک G رشد 18 میلیون تومانی را تجربه کرد و روی شاخص یک میلیارد و 23 میلیون تومان ایستاد. همچنین ساینا S در رتبه دوم پرنوسانترین محصولات سایپا ایستاد و رشد 18 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ 573 میلیون تومان خرید و فروش شود.
قیمت خودروهای مونتاژی
تیگو 8 هیبرید سردمدار گرانی میان خودروهای مونتاژی بود. بر همین مبنا، این کراساوور چینی 95 میلیون تومان گران شد با نرخ سه میلیارد و 555 میلیون تومان در معاملات امروز حاضر شد.
چانگان CS55، محصول مونتاژی سایپا، امروز 85 میلیون تومان گران شد و در رتبه دوم پرتغییرترین خودروهای مونتاژی ایستاد. خودرو مذکور با نرخ دو میلیارد و 900 میلیون تومان در بنگاههای معاملاتی عرضه شد. از سوی دیگر، هایما S5 پرو، 81 میلیون تومان گران شد تا با نرخ یک میلیارد و 810 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.
بررسیهای خبرنگار تجارتنیوز نشان میدهد که پیکاپ G9 رشد 80 میلیون تومانی را تجربه کرده است و امروز در محدوده قیمت دو میلیارد و 940 میلیون تومان معامله میشود.
