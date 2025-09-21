En
بیانیه سپاه به مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس

در هنگامه گرامیداشت آغاز چهل و پنجمین سال دفاع مقدس به ملت عظیم الشأن ایران اطمینان می‌دهیم که سپاه مقتدر مردمی همراه سایر نیروهای مسلح، هر روز بر توان رزمی، قدرت آفندی و پدافندی و ظرفیت‌های راهبردی خود می‌افزاید.
بیانیه سپاه به مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس

به گزارش تابناک؛ متن بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس به شرح زیر می‌باشد:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

هفته دفاع مقدس در حقیقت جشن پیروزی مقاومت مردمی است، یادآور یکی از درخشان‌ترین فصل‌های تاریخ انقلاب اسلامی و مایه سربلندی کشور و مولد مقاومت در مقیاس جهانی است، دفاع مقدس فصلی است که در آن ملت ایران با تکیه بر ایمان، وحدت و رهبری الهی، توانست تجاوز همه‌جانبه و جهانی دشمن علیه تمامیت ارضی ایران، انقلاب و نظام اسلامی را ناکام سازد و عزت، استقلال و تمامیت ارضی کشور را با شکوه حفظ کند.

عظمت دفاع مقدس زمانی مشخص می شود که هرگاه به نتایج جنگ های قبل از آن، فکر می کنیم جز تسلیم، شکست و حقارت سیاسی، اجتماعی و از دست دادن سرزمین‌، دستاوردی ديگري را بیاد نمی آوریم. در ۳۷ سال پس از دفاع مقدس، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با الهام از درس ها و دستاوردهای دفاع مقدس و هدایت های رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده کل قوا حضرت امام خامنه ای، در مقیاس جنگ‌های جهانی به سطح موثری از خودکفایی، بازدارندگی و آمادگی رزمی رسید که جلوه هایی از آن را همگان در دفاع مقدس ۱۲ روزه شاهد بودند.

در هنگامه گرامیداشت آغاز چهل و پنجمین سال دفاع مقدس که با موسم دفاع مقدس ۱۲ روزه، تجلیگاه وحدت و انسجام ملی و شکست و ناکامی متجاوزین صهیونی و آمریکایی در دستیابی به اهداف پلید و شیطانی علیه انقلاب و نظام اسلامی همراه شده است، به ملت عظیم الشأن ایران اطمینان می‌دهیم که سپاه مقتدر مردمی همراه سایر نیروهای مسلح، هر روز بر توان رزمی، قدرت آفندی و پدافندی و ظرفیت‌های راهبردی خود می‌افزاید.

تجربه دفاع مقدس اول و دوم نشان داده است "بازدارندگی مؤثر، محصول آمادگی دائمی، خلاقیت در طراحی راهبرد، تاکتیک و عملیات در نبرد با دشمنان و توسعه مستمر فناوری‌ها و سامانه های پیشرفته دفاعی و نظامی در همه عرصه‌ها است. بر همین اساس، روند توان‌افزایی نیروهای مسلح در حوزه‌های مختلف متوقف نخواهد شد و در صورت بروز هرگونه خطای محاسباتی جدید و تجاوزگری از سوی دشمن، جمهوری اسلامی ایران با دست برتر ابتکار عمل را در میدان نبرد در اختیار خواهد داشت و پاسخ مهلک و عبرت آموز دیگری به او خواهد داد.

تجربه جنگ‌ تحمیلی اخیر نشان داد حتی در سخت‌ترین شرایط تحریم‌ های اقتصادی و فشارهای ترکیبی چندلایه حداکثری دشمنان در بخش‌های مختلف، نیروهای مسلح کشور توانسته‌اند با اتکا به دانش  و توان بومی، به سطحی از خودکفایی ، بالندگی و بازدارندگی در حوزه نظامی و دفاعی با برخورداری از ساختار مستحکم فرماندهی برسند و نبرد را با ارتش‌های پیشرفته جهان با حفظ ابتکار عمل به پیروزی رسانند و دشمن را در اهدافش ناکام سازند.

شکست دشمنان در دو جنگ تحمیلی، تمام عیار، پرشدت و جهانی علیه جمهوری اسلامی و ناکامی دشمنان در سایر نبردهای امنیتی، سیاسی، اقتصادی، روانی، رسانه ای و تلاش برای ایجاد آشوب و بی ثبات سازی داخلی، نشان داد که ملت ایران با هوشیاری، بصیرت و اتحاد مقدس، همچون دژ پولادین در برابر جنگ ترکیبی دشمن ایستاد و نقشه‌های آن ها را ناکام گذاشت. همچنانکه مردم ایران آماده‌اند در صورت لزوم، درس‌های تازه‌ای به هر متجاوز و مداخله‌گر بیاموزند.

همان‌گونه که حضرت امام خمینی (ره) فرمودند: «هر روز دفاع مقدس برای ما برکتی داشت»، این برکات امروز در تمامی عرصه‌ها از توسعه فناوری‌های پیشرفته دفاعی تا ارتقای توانمندی‌های علمی و اجتماعی مشاهده می‌شود و به ما یادآوری می‌کند که راه مقاومت و پیشرفت، مسیر تضمین استقلال و امنیت ملی است.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضمن گرامیداشت یاد، نام، خاطره و حماسه آفرینی‌های شهیدان، ایثارگران و رزمندگان دفاع مقدس ۸ ساله و ۱۲ روزه، با سپاس از هوشمندی و اتحاد مقدس ایرانیان غیور برای مقابله با هرگونه تهدید و تعرض از سوی اردوگاه خصم علیه میهن اسلامی، هشدار می‌دهد که هرگونه خطای دشمنان به ویژه رژیم جعلی و جنایتکار صهیونیستی و هیات حاکمه مستکبر و دغل باز آمریکا نسبت به منافع و امنیت ملی یا قلمرو سرزمینی جمهوری اسلامی، با واکنشی قاطع، کوبنده، بموقع و پشیمان‌کننده نیروهای مسلح و مدافعان مقتدر وطن به ویژه "پاسداران رشید انقلاب اسلامی" مواجه خواهد شد. آمادگی های همه جانبه رزمی، تدبیر راهبردی، امنیت مردم پایه، توان اطلاعاتی، دفاع زمینی، دریایی و هوایی، موشکی و سایبری و حمایت بی دریغ از مقاومت و سایر عرصه‌های میدان در بالا‌ترین سطح آماده و مهیا برای اقدام متقابل هستند.

۳۰ شهریور ۱۴۰۴
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

گزارش خطا
مطالب مرتبط
