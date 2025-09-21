En
فال حافظ 30 شهریور 1404

بعد از او روزگارت تیره و تار است. زندگیت عذابی است مستمر که تو را رنجور و بیمار نموده است.
فال حافظ 30 شهریور 1404

از خون دل نوشتم نزدیک دوست نامه
انی رایت دهرا من هجرک القیامه
دارم من از فراقش در دیده صد علامت
لیست دموع عینی هذا لنا العلامه
هر چند کآزمودم از وی نبود سودم
من جرب المجرب حلت به الندامه
پرسیدم از طبیبی احوال دوست گفتا
فی بعدها عذاب فی قربها السلامه
گفتم ملامت آید گر گرد دوست گردم
و الله ما راینا حبا بلا ملامه
حافظ چو طالب آمد جامی به جان شیرین
حتی یذوق منه کاسا من الکرامه

پخش‌کننده صوت

تعبیر فال حافظ 30 شهریور 1404

بعد از او روزگارت تیره و تار است. زندگیت عذابی است مستمر که تو را رنجور و بیمار نموده است. حال دل خود را در نامه ای برای او شرح بده، اما به خاطر داشته باش که صداقت بهترین صلاح برای تسخیر دیگران است. پس در نوشتار خود صادق باش و از سرزنش دیگران نترس، زیرا تو گوهری بس گرانبهاتر بدست خواهی آورد.

نتیجه تفال به دیوان حافظ

۱- درباره این نیت نیاز به واقع نگریست. پس شما باید در این باره کاملاً توجه داشته باشید و با درایت، کیاست و دوراندیشی اقدام کنید.

۲- اکنون در هجران و فراق کسی یا چیزی اندوهگین هستید ولی از عاقبت آن آگاه نمی باشید. پس بهترین راه آنست که با توکل به خداوند، با یکی از استادان با تجربه، آگاه، دلسوز و بیطرف مشورت کنید. آنگاه به یکی از مشاهد متبرکه رفته، دعا و نذر کنید. انشاءالله گشایش حاصل گردد.

۳- روزگار همیشه بر وفق مراد انسان نمی باشد. پس نباید به یک دانه غوره سردی و با یک دانه کشمش گرمی کنید. قدری خوددار و زیرک باشید. آخر غرور، خودخواهی و لجبازی اندازه ای دارد. جانب او را نیز در نظر بگیرید و امکانات را بسنجید. در امور علمی موفق می شوید، به شرط آنکه دقت خود را بیشتر کنید.

۴- همسر یا پدر و مادر شما سخت از اوضاع ناراحت هستند. لازم است به آنها اطمینان خاطر بدهید. در ضمن یکی از آنها در کار ضرر بسیار کرده و در خود می ریزد و ابراز نمی کند. پس لازم است به دلجویی و همراهی وی بپردازید که سخت به مهر شما نیاز دارد.

۵- از زکاوت و هوش، همراه با متانت و ملاحت خود استفاده کنید و گره را باز نموده تا موفق شوید. به زودی خبری و مسافرتی خوش در پیش دارید. مقامی به دست می‌آورید.

۶- هر که می خواهد به علم و دانش حضرت آدم، درک و فهم حضرت نوح، زهد و پارسایی حضرت یحیی بن زکریا و دلیری و استواری حضرت موسی عمران بنگرد، باید به حضرت علی (ع) نگاه کند. پس از حضرت علی (ع) کمک بگیرید و بدانید شاهین موفقیت و کامیابی همگام شما خواهد شد.

۷- خرید و فروش موقعیت دارد. تغییر شغل و مقام و ادای قرض و رفتن به سفری شاد حاصل می شود. فرزندی پسر به دنیا می آید.

تاریخچه فال حافظ:

ریشه در تصوف: برخی معتقدند ریشه فال حافظ به دوران تصوف و عرفان برمی‌گردد. در آن زمان، عارفان از فال حافظ برای دریافت راهنمایی و انجام مناسک روحانی استفاده می‌کردند.

شهرت در دوره قاجار: فال حافظ در دوره قاجار به اوج شهرت خود رسید. در این دوره، فال حافظ به عنوان بخش جدایی‌ناپذیر جشن‌ها و مراسم مختلف ایرانیان بویژه در عید نوروز و شب یلدا معرفی شد.

فال حافظ در عصر حاضر:

امروزه با وجود اینترنت و فناوری اطلاعات، دسترسی به فال حافظ بسیار آسانتر شده است. وب سایت‌ها و اپلیکیشن‌های بسیاری هستند که فال حافظ را به صورت آنلاین ارائه می‌دهند. همچنین برخی افراد به صورت حضوری به فالگیران حرفه ای مراجعه می‌کنند.

حافظ با اشعار پرمغز و اندیشه‌های بلند پرواز خود، همیشه در قلب ایرانیان جایگاه ویژه‌ای داشته و خواهد داشت. فال حافظ نیز به عنوان یکی از رسوم و فرهنگ‌های کهن ایرانی، نسل به نسل منتقل شده و تا امروز پابرجا مانده است.

