دو گل سهم رونالدو در بازی یکطرفه النصر با الریاض

کریستیانو رونالدو، مرد ۴۰ ساله و تمام‌نشدنی جهان فوتبال به چهار رقمی شدن نزدیک‌ و نزدیک‌تر می‌شود.
دو گل سهم رونالدو در بازی یکطرفه النصر با الریاض

به گزارش تابناک، در دیداری از چارچوب هفته‌ی سوم رقابت‌های لیگ حرفه‌ای عربستان، تیم‌های النصر و الریاض به مصاف هم رفتند که این بازی با برتری ۵-۱ زردپوشان به پایان رسید. کریستیانو رونالدو (دو بار)، ژائو فلیکس (دو بار) و کینگزلی کومان زننده گل‌های النصر بودند.

النصر با این پیروزی ۹ امتیازی شد و به دلیل تفاضل گل بهتر نسبت به الاتحاد عربستان به صدر جدول لیگ صعود کرد. کریستیانو رونالدو در این مسابقه، گل شماره‌ی ۹۴۵ خود را به ثمر رساند. اسطوره پرتغالی حالا فقط به ۵۵ گل دیگر برای رسیدن به رکورد خارق‌العاده ۱۰۰۰ گل نیاز دارد.

علاوه بر رونالدو، عملکرد ژائو فلیکس و کینگزلی کومان هم در این مسابقه درخشان بود. فلیکس که از زمان انتقال به ریاض، روزهای خوبی را سپری کرده، علاوه بر زدن دو گل، یک پاس گل هم به رونالدو داد تا بهترین بازیکن زمین لقب بگیرد. کومان نیز یک گل و دو پاس گل به ثبت رساند.

ترکیب ابتدایی و نمرات بازیکنان النصر 

درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید
