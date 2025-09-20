به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، ساعت ۶ صبح جمعه مرد زباله‌گردی در محل دپوی زباله‌ها در منطقه نعمت‌آباد تهران در جست‌وجوی ضایعات بود که ناگهان چشمش به جسد مرد خورد که میان زباله‌ها رها شده بود. مرد وحشتزده با پلیس تماس گرفت و با حضور تیم جنایی در محل کشف جسد تحقیقات آغاز شد. در بررسی‌ها مشخص شد که مرد جوان با ضربات چاقو به قتل رسیده و سپس جسدش به آتش کشیده شده است.

شواهد نشان می داد که جنایت در محل دیگری رخ داده و قاتل یا قاتلان ابتدا مقتول را با ضربات چاقو به قتل رسانده‌اند، سپس جسد او را با ماشین به محل دپوی زباله‌ها منتقل کرده و در آنجا به آتش‌ کشیده‌اند. به نظر می‌رسید انگیزه آنها از این اقدام، شناسایی نشدن هویت مقتول بوده و پس از آن نیز محل را ترک کرده و گریخته بودند.

حالا تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران تحقیقات خود را برای شناسایی هویت مقتول و دستگیری قاتل یا قاتلان این پرونده آغاز کرده اند تا معمای این جنایت رازگشایی شود.