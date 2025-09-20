En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کشف رازآلود یک جسد در میان زباله‌ها

یک زباله گرد وقتی در حال جمع‌آوری ضایعات بود، ‌جسد مردی را پیدا کرد که قربانی جنایتی خاموش شده است.
کد خبر: ۱۳۲۹۷۲۵
| |
4 بازدید
کشف رازآلود یک جسد در میان زباله‌ها

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، ساعت ۶ صبح جمعه مرد زباله‌گردی در محل دپوی زباله‌ها در منطقه نعمت‌آباد تهران در جست‌وجوی ضایعات بود که ناگهان چشمش به جسد مرد خورد که میان زباله‌ها رها شده بود. مرد وحشتزده با پلیس تماس گرفت و با حضور تیم جنایی در محل کشف جسد تحقیقات آغاز شد. در بررسی‌ها مشخص شد که مرد جوان با ضربات چاقو به قتل رسیده و سپس جسدش به آتش کشیده شده است.

شواهد نشان می داد که جنایت در محل دیگری رخ داده و قاتل یا قاتلان ابتدا مقتول را با ضربات چاقو به قتل رسانده‌اند، سپس جسد او را با ماشین به محل دپوی زباله‌ها منتقل کرده و در آنجا به آتش‌ کشیده‌اند. به نظر می‌رسید انگیزه آنها از این اقدام، شناسایی نشدن هویت مقتول بوده و پس از آن نیز محل را ترک کرده و گریخته بودند.

حالا تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران تحقیقات خود را برای شناسایی هویت مقتول و دستگیری قاتل یا قاتلان این پرونده آغاز کرده اند تا معمای این جنایت رازگشایی شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
تهران نعمت آباد کشف جسد زباله مقتول قتل با چاقو خبر فوری
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
پشت پرده عزل مشاور عالی وزیر صمت!/ وزارت صمت: برای شفافیت و پاسخگویی، لطفی‌زاده برکنار شد
ضرب الاجل ایران برای اروپا/ ملاقات سرنوشت ساز پزشکیان در نیویورک
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قتل در تهران؛ ضاربان از صحنه جرم پیاده گریختند
اولین قتل ۱۴۰۳ در تهران/ مرد جوان قربانی شد
عامل اسیدپاشی نعمت آباد بازداشت شد
افشای راز هولناک قتل خواهر بعد از چند سال
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا قبض‌های برق شگفت زده‌تان کرد؟
الی گشت
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...
پیغام وزیر دفاع عربستان پس از دیدار با علی لاریجانی
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران
زلزله شناس مشهور: زلزله تهران آخرالزمانی است
رانندگان نگران نباشید؛ این جریمه‌ها لغو می‌شوند
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده
کشتی فرنگی قهرمانی جهان| فرخی و میرزازاده طلایی شدند، احمدی نقره گرفت/ سهرابی در شانس مجدد و ساروی در فینال + فیلم
مهدی طارمی اخراج شد / VAR کارت قرمز را باطل کرد!
امیر پوردستان: از حمله اسرائیل دچار شوک و بهت شدیم و هنگ کردیم!
ترامپ دیگر نیازی به مذاکره با ایران نمی‌بیند/ مهار ایران به اسرائیل واگذار شده است
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!
استقبال خارجی‌ها از اعدام جاسوس اسرائیل در ایران
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران  (۱۴۲ نظر)
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت  (۱۱۸ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده  (۱۰۷ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۸۵ نظر)
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر  (۸۲ نظر)
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...  (۸۲ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو  (۸۲ نظر)
با شهرام گودرزی چه باید کرد؟  (۷۱ نظر)
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!  (۶۲ نظر)
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران  (۶۰ نظر)
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان  (۵۰ نظر)
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!  (۵۰ نظر)
نماینده تبریز: در ترکیه فهمیدم مولانا یک بیت شعر فارسی ندارد!  (۵۰ نظر)
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر  (۴۹ نظر)
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است  (۴۳ نظر)
tabnak.ir/005ZvB
tabnak.ir/005ZvB