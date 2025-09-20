En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

این افزاد حتما واکسن آنفلوآنزا بزنند

فوق تخصص عفونی به والدین توصیه کرد: کودکان ۶ ماه تا ۶ سال و دانش‌آموزان را در ماه‌های شهریور و مهر واکسینه کنید تا زنجیره انتقال بیماری آنفلوآنزا در جامعه شکسته شود.
کد خبر: ۱۳۲۹۷۱۷
| |
550 بازدید
این افزاد حتما واکسن آنفلوآنزا بزنند

به گزارش تابناک به نقل از فارس، آنفلوآنزا یک بیماری تنفسی واگیردار است که توسط ویروس‌های آنفلوآنزا ایجاد می‌شود.  این بیماری می‌تواند از یک بیماری خفیف تا یک وضعیت تهدیدکننده حیات متغیر باشد. علائم شایع آن شامل تب، سرفه، گلودرد، بدن درد، سردرد، لرز و خستگی است. 

در حالی که بسیاری از افراد پس از چند روز تا یک هفته بهبود می‌یابند، برخی از افراد، به ویژه در گروه‌های پرخطر، ممکن است دچار عوارض جدی مانند ذات‌الریه، برونشیت، عفونت‌های سینوسی و تشدید بیماری‌های مزمن شوند.

تزریق واکسن آنفلوآنزا بهترین راه برای محافظت در برابر این بیماری است. این واکسن به بدن کمک می‌کند تا آنتی‌بادی‌هایی را تولید کند که با ویروس آنفلوآنزا مبارزه می‌کنند. 

واکسیناسیون سالانه برای گروه‌های خاصی که بیشتر در معرض خطر عوارض شدید هستند، بسیار ضروری است. این گروه‌ها شامل موارد زیر می‌شوند:

کودکان خردسال (به ویژه زیر ۵ سال): سیستم ایمنی آن‌ها هنوز در حال تکامل است.بزرگسالان ۶۵ سال به بالا به دلیل اینکه  سیستم ایمنی آن‌ها با افزایش سن ضعیف‌تر می‌شود.

زنان باردار: بارداری خطر عوارض شدید آنفلوآنزا را افزایش می‌دهد و واکسن هم برای مادر و هم برای نوزاد (تا چند ماهگی) محافظت ایجاد می‌کند.

افراد مبتلا به بیماری‌های مزمن مانند آسم، دیابت، بیماری‌های قلبی، بیماری‌های کلیوی و ضعف سیستم ایمنی (ناشی از HIV، سرطان یا مصرف داروهای سرکوب‌کننده ایمنی) برای محافظت از خودشان و جلوگیری از انتقال ویروس به بیماران آسیب‌پذیر ضرورت دارد تا این واکسن زا تزریق کنند.

مسعود مردانی فوق تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری بیان کرد: تزریق واکسن آنفلوآنزا می‌تواند ۱۹ تا ۴۵ درصد خطر حمله قلبی را تا یک سال پس از تزریق کاهش دهد و این اثر با ترک سیگار برای بیماران قلبی برابری می‌کند.

وی ادامه داد: گروه‌های هدف واکسیناسیون افراد دارای نقص ایمنی، بیماران سرطانی، پیوند عضو، نارسایی کلیه و بیماران قلبی هستند؛ واکسیناسیون علاوه بر پیشگیری از آنفلوآنزا، موارد بستری، مصرف آنتی‌بیوتیک و مقاومت میکروبی را کاهش می‌دهد و هزینه‌های درمانی را کم می‌کند.

مردانی  متذکر شد: والدین کودکان ۶ ماه تا ۶ سال و دانش‌آموزان را در ماه‌های شهریور و مهر واکسینه کنند تا زنجیره انتقال بیماری در جامعه شکسته شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
آنفلوآنزا ویروس آنفلوآنزا واکسن آنفلوآنزا تزریق واکسن انتقال بیماری دانش آموزان کودکان پیشگیری خبر فوری
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
پشت پرده عزل مشاور عالی وزیر صمت!/ وزارت صمت: برای شفافیت و پاسخگویی، لطفی‌زاده برکنار شد
ضرب الاجل ایران برای اروپا/ ملاقات سرنوشت ساز پزشکیان در نیویورک
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بهترین راهکار کاهش ابتلا به آنفلوآنزا
کدام کودکان باید واکسن آنفلوآنزا بزنند؟
واکسن آنفلوآنزا برای چه کسانی رایگان و ضروریست؟
احتمال افزایشی شدن بروز آنفلوآنزا در کشور
راه‌های ساده برای جلوگیری از ابتلا به ویروس‌های پاییزی
واکسن آنفلوآنزا برای چه افرادی مضر است؟
بیماری‌هایی که با واکسیناسیون می‌توان از آنها جلوگیری کرد
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا قبض‌های برق شگفت زده‌تان کرد؟
الی گشت
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...
پیغام وزیر دفاع عربستان پس از دیدار با علی لاریجانی
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران
زلزله شناس مشهور: زلزله تهران آخرالزمانی است
رانندگان نگران نباشید؛ این جریمه‌ها لغو می‌شوند
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده
کشتی فرنگی قهرمانی جهان| فرخی و میرزازاده طلایی شدند، احمدی نقره گرفت/ سهرابی در شانس مجدد و ساروی در فینال + فیلم
مهدی طارمی اخراج شد / VAR کارت قرمز را باطل کرد!
امیر پوردستان: از حمله اسرائیل دچار شوک و بهت شدیم و هنگ کردیم!
ترامپ دیگر نیازی به مذاکره با ایران نمی‌بیند/ مهار ایران به اسرائیل واگذار شده است
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد
استقبال خارجی‌ها از اعدام جاسوس اسرائیل در ایران
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران  (۱۴۲ نظر)
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت  (۱۱۸ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده  (۱۰۷ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۸۵ نظر)
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر  (۸۲ نظر)
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...  (۸۲ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو  (۸۲ نظر)
با شهرام گودرزی چه باید کرد؟  (۷۱ نظر)
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!  (۶۲ نظر)
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران  (۶۰ نظر)
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان  (۵۰ نظر)
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!  (۵۰ نظر)
نماینده تبریز: در ترکیه فهمیدم مولانا یک بیت شعر فارسی ندارد!  (۵۰ نظر)
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر  (۴۹ نظر)
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است  (۴۳ نظر)
tabnak.ir/005Zv3
tabnak.ir/005Zv3