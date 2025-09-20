این افزاد حتما واکسن آنفلوآنزا بزنند

به گزارش تابناک به نقل از فارس، آنفلوآنزا یک بیماری تنفسی واگیردار است که توسط ویروسهای آنفلوآنزا ایجاد میشود. این بیماری میتواند از یک بیماری خفیف تا یک وضعیت تهدیدکننده حیات متغیر باشد. علائم شایع آن شامل تب، سرفه، گلودرد، بدن درد، سردرد، لرز و خستگی است.
در حالی که بسیاری از افراد پس از چند روز تا یک هفته بهبود مییابند، برخی از افراد، به ویژه در گروههای پرخطر، ممکن است دچار عوارض جدی مانند ذاتالریه، برونشیت، عفونتهای سینوسی و تشدید بیماریهای مزمن شوند.
تزریق واکسن آنفلوآنزا بهترین راه برای محافظت در برابر این بیماری است. این واکسن به بدن کمک میکند تا آنتیبادیهایی را تولید کند که با ویروس آنفلوآنزا مبارزه میکنند.
واکسیناسیون سالانه برای گروههای خاصی که بیشتر در معرض خطر عوارض شدید هستند، بسیار ضروری است. این گروهها شامل موارد زیر میشوند:
کودکان خردسال (به ویژه زیر ۵ سال): سیستم ایمنی آنها هنوز در حال تکامل است.بزرگسالان ۶۵ سال به بالا به دلیل اینکه سیستم ایمنی آنها با افزایش سن ضعیفتر میشود.
زنان باردار: بارداری خطر عوارض شدید آنفلوآنزا را افزایش میدهد و واکسن هم برای مادر و هم برای نوزاد (تا چند ماهگی) محافظت ایجاد میکند.
افراد مبتلا به بیماریهای مزمن مانند آسم، دیابت، بیماریهای قلبی، بیماریهای کلیوی و ضعف سیستم ایمنی (ناشی از HIV، سرطان یا مصرف داروهای سرکوبکننده ایمنی) برای محافظت از خودشان و جلوگیری از انتقال ویروس به بیماران آسیبپذیر ضرورت دارد تا این واکسن زا تزریق کنند.
مسعود مردانی فوق تخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری بیان کرد: تزریق واکسن آنفلوآنزا میتواند ۱۹ تا ۴۵ درصد خطر حمله قلبی را تا یک سال پس از تزریق کاهش دهد و این اثر با ترک سیگار برای بیماران قلبی برابری میکند.
وی ادامه داد: گروههای هدف واکسیناسیون افراد دارای نقص ایمنی، بیماران سرطانی، پیوند عضو، نارسایی کلیه و بیماران قلبی هستند؛ واکسیناسیون علاوه بر پیشگیری از آنفلوآنزا، موارد بستری، مصرف آنتیبیوتیک و مقاومت میکروبی را کاهش میدهد و هزینههای درمانی را کم میکند.
مردانی متذکر شد: والدین کودکان ۶ ماه تا ۶ سال و دانشآموزان را در ماههای شهریور و مهر واکسینه کنند تا زنجیره انتقال بیماری در جامعه شکسته شود.
