ترامپ ونزوئلا را تهدید کرد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا شامگاه شنبه در پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «ما میخواهیم ونزوئلا فورا همه زندانیان و افراد را از موسسات روانی از جمله بدترین آسایشگاههای روانی جهان، را که رهبری ونزوئلا آنها را به ایالات متحده آمریکا تحمیل کرده است، بپذیرد.»
ترامپ افزود: «هزاران نفر توسط این هیولاها شدیدا آسیب دیده و حتی کشته شدهاند.»
رئیسجمهور آمریکا خطاب به ونزوئلا تصریح کرد: «همین الان آنها را از کشور ما بیرون کنید، وگرنه بهایی که خواهید پرداخت غیرقابل محاسبه خواهد بود!»
این تهدیدهای ترامپ همزمان با اتهامزنی به ونزوئلا مبنی بر گسیل مواد مخدر به آمریکا صورت گرفته است.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید