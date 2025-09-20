هشدار ستادکل نیروهای مسلح ایران به دولت اکوادور

به گزارش تابناک، متن این بیانیه به شرح زیر است:

«این تصمیم نامعقول مذبوحانه غیر منطقی و غیرقانونی دولت اکوادور که در راستای خوش‌خدمتی به نظام سلطه جهانی به رهبری آمریکای تروریست‌پرور و رژیم جعلی و بی‌ریشه صهیونیستی است بسترهای شرارت و ناامنی را در جهان توسط آمریکا گسترش داده و رژیم کودک‌کش صهیونیستی را به نسل‌کشی در غزه و فلسطین و حتی سایر کشورهای منطقه جسورتر می‌نماید.

از دولت اکوادور سوال می‌شود آیا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که مستقیم در برابر گروه‌های تروریستی دست نشانده آمریکا و رژیم صهیونیستی مبارزه می‌کند و از ملت و سرزمین و تمامیت ارضی کشورش دفاع می‌نماید و یا جنبش حماس و حزب الله که برای دفاع از ملت خود فلسطین و لبنان در برابر اشغالگران صهیونیست مبارزه می‌کنند تروریسم هستند یا آمریکا و رژیم صهیونیستی که به خاک و سرزمین دیگران تجاوز می‌کنند و هیچ خط قرمزی برای تجاوز خود نمی‌شناسند و هیچ‌یک از قواعد و قوانین بین‌المللی را رعایت نمی‌کنند؟

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارند در دفاع مقتدرانه از ملت و سرزمین خود در کنار ملت فلسطین و لبنان به ویژه مردم بی پناه غزه خواهند ایستاد و از حقوق آنان دفاع خواهند کرد و به دولت اکوادور هشدار می‌دهد برای خوش‌خدمتی به نظام سلطه، آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی حقوق بین‌المللی و انسانی را رعایت کند و به جبهه باطل و شیطانی کمک نکند.

ملت ایران اسلامی و فرزندان شجاع آن در نیروهای مسلح به ویژه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مسیر الهی دفاع مقتدرانه و دشمن شکن در برابر هرگونه تجاوز و در هرسطحی و توسط هرکس از ملت و سرزمین خود و به‌خصوص با زیاده‌خواهی‌های آمریکای تروریست‌پرور وی کانون شرارت و ترور در منطقه یعنی رژیم صهیونیستی با صلابت و شجاعانه عمل خواهند نمود و هیچ.گونه تهدیدی نخواهد توانست اراده الهی و مستحکم آنان را تضعیف نماید.»