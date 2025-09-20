En
هشدار ستادکل نیروهای مسلح ایران به دولت اکوادور

مرکز ارتباطات ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران طی بیانیه‌ای قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان های تروریستی را به شدت محکوم کرد.
به گزارش تابناک، متن این بیانیه به شرح زیر است:

«این تصمیم نامعقول مذبوحانه غیر منطقی و غیرقانونی دولت اکوادور که در راستای خوش‌خدمتی به نظام سلطه جهانی به رهبری آمریکای تروریست‌پرور و رژیم جعلی و بی‌ریشه صهیونیستی است بسترهای شرارت و ناامنی را در جهان توسط آمریکا گسترش داده و رژیم کودک‌کش صهیونیستی را به نسل‌کشی در غزه و فلسطین و حتی سایر کشورهای منطقه جسورتر می‌نماید.

از دولت اکوادور سوال می‌شود آیا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که مستقیم در برابر گروه‌های تروریستی دست نشانده آمریکا و رژیم صهیونیستی مبارزه می‌کند و از ملت و سرزمین و تمامیت ارضی کشورش دفاع می‌نماید و یا جنبش حماس و حزب الله که برای دفاع از ملت خود فلسطین و لبنان در برابر اشغالگران صهیونیست مبارزه می‌کنند تروریسم هستند یا آمریکا و رژیم صهیونیستی که به خاک و سرزمین دیگران تجاوز می‌کنند و هیچ خط قرمزی برای تجاوز خود نمی‌شناسند و هیچ‌یک از قواعد و قوانین بین‌المللی را رعایت نمی‌کنند؟

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارند در دفاع مقتدرانه از ملت و سرزمین خود در کنار ملت فلسطین و لبنان به ویژه مردم بی پناه غزه خواهند ایستاد و از حقوق آنان دفاع خواهند کرد و به دولت اکوادور هشدار می‌دهد برای خوش‌خدمتی به نظام سلطه، آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی حقوق بین‌المللی و انسانی را رعایت کند و به جبهه باطل و شیطانی کمک نکند.

ملت ایران اسلامی و فرزندان شجاع آن در نیروهای مسلح به ویژه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مسیر الهی دفاع مقتدرانه و دشمن شکن در برابر هرگونه تجاوز و در هرسطحی و توسط هرکس از ملت و سرزمین خود و به‌خصوص با زیاده‌خواهی‌های آمریکای تروریست‌پرور وی کانون شرارت و ترور در منطقه یعنی رژیم صهیونیستی با صلابت و شجاعانه عمل خواهند نمود و هیچ.گونه تهدیدی نخواهد توانست اراده الهی و مستحکم آنان را تضعیف نماید.»

