هوشیار باش پلیس در آستانه بازگشایی مدارس

سخنگوی فراجا از هوشیار باش پلیس و افزایش گشت‌های انتظامی پیاده و موتوری هم‌زمان با بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی در سراسر کشور خبر داد.
هوشیار باش پلیس در آستانه بازگشایی مدارس

به گزارش تابناک به نقل از فراجا، سردار سعید منتظرالمهدی روز شنبه با اشاره به تعامل پلیس پیشگیری و پلیس راهور فراجا در روزهای آغازین سال تحصیلی جدید به‌ منظور افزایش احساس امنیت خانواده‌ها، ارتقای سطح ایمنی و جلوگیری از بروز حوادث ناگوار، اظهار کرد: پلیس از نخستین روز بازگشایی مدارس با بهره‌گیری از تجارب گذشته و استفاده از تمام ظرفیت‌ها و امکانات، طرح‌های انتظامی و ترافیکی را برای برقراری نظم و امنیت و ایجاد محیطی آرام برای جامعه دانش‌آموزی به اجرا خواهد گذاشت؛ به‌گونه‌ای که خانواده‌ها بدون دغدغه و با اطمینان خاطر فرزندان خود را راهی مدارس کنند.

معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا ادامه داد: طرح «پلیس مهر» هم‌زمان با بازگشایی مدارس و با مشارکت همیاران پلیس نوجوان اجرا می‌شود تا مشکلات رفت و آمد و عبور و مرور دانش‌آموزان به حداقل برسد.

وی با اشاره به تقویت ناوگان خودرویی پلیس در اطراف مدارس برای پیشگیری از هرگونه تهدید علیه دانش‌آموزان، افزود: در این طرح بیش از ۱۷۰۰ دستگاه خودرو و موتورسیکلت و ۲۶۰۰ گشت پیاده در سراسر کشور به‌کارگیری خواهد شد.

سردار منتظرالمهدی خاطرنشان کرد: در ایام بازگشایی مدارس بیش از ۷۰ درصد گشت‌های پلیس پیشگیری در طرح تأمین امنیت دانش‌آموزان فعالیت خواهند داشت و پلیس تا پایان سال تحصیلی در کنار خانواده‌ها و خدمت‌گزار دانش‌آموزان خواهد بود.

 

پلیس بازگشایی مدارس فراجا هشدار گشت انتظامی دانش آموزان امنیت خبر فوری
