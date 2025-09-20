هوشیار باش پلیس در آستانه بازگشایی مدارس

به گزارش تابناک به نقل از فراجا، سردار سعید منتظرالمهدی روز شنبه با اشاره به تعامل پلیس پیشگیری و پلیس راهور فراجا در روزهای آغازین سال تحصیلی جدید به منظور افزایش احساس امنیت خانوادهها، ارتقای سطح ایمنی و جلوگیری از بروز حوادث ناگوار، اظهار کرد: پلیس از نخستین روز بازگشایی مدارس با بهرهگیری از تجارب گذشته و استفاده از تمام ظرفیتها و امکانات، طرحهای انتظامی و ترافیکی را برای برقراری نظم و امنیت و ایجاد محیطی آرام برای جامعه دانشآموزی به اجرا خواهد گذاشت؛ بهگونهای که خانوادهها بدون دغدغه و با اطمینان خاطر فرزندان خود را راهی مدارس کنند.
معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا ادامه داد: طرح «پلیس مهر» همزمان با بازگشایی مدارس و با مشارکت همیاران پلیس نوجوان اجرا میشود تا مشکلات رفت و آمد و عبور و مرور دانشآموزان به حداقل برسد.
وی با اشاره به تقویت ناوگان خودرویی پلیس در اطراف مدارس برای پیشگیری از هرگونه تهدید علیه دانشآموزان، افزود: در این طرح بیش از ۱۷۰۰ دستگاه خودرو و موتورسیکلت و ۲۶۰۰ گشت پیاده در سراسر کشور بهکارگیری خواهد شد.
سردار منتظرالمهدی خاطرنشان کرد: در ایام بازگشایی مدارس بیش از ۷۰ درصد گشتهای پلیس پیشگیری در طرح تأمین امنیت دانشآموزان فعالیت خواهند داشت و پلیس تا پایان سال تحصیلی در کنار خانوادهها و خدمتگزار دانشآموزان خواهد بود.
