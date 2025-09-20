En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ترافیک ۱۵ کیلومتری در محور خروجی گیلان

مدیرکل راهداری گیلان گفت: ترافیک فوق سنگین در مسیر خروجی گیلان از قبل پلیس راه تا محدوده امامزاده هاشم به طول ۱۵ کیلومتر شکل گرفته است.
کد خبر: ۱۳۲۹۶۸۶
| |
491 بازدید
ترافیک ۱۵ کیلومتری در محور خروجی گیلان

به گزارش تابناک به نقل از مهر، فریبرز مرادی، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان با اشاره به افزایش حجم تردد در محورهای مواصلاتی استان اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک فوق سنگین در مسیر خروجی گیلان از قبل پلیس راه تا محدوده امامزاده هاشم به طول ۱۵ کیلومتر شکل گرفته است.

وی افزود: این ترافیک باعث کندی تردد و ایجاد مشکلاتی در عبور و مرور خودروها شده است.

مرادی با تاکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی از سوی رانندگان گفت: توصیه می‌شود مسافران با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و همکاری با عوامل راهداری و پلیس راه، در تسهیل جریان ترافیک کمک کنند و در صورت امکان از مسیرهای جایگزین استفاده نمایند.

مدیرکل راهداری گیلان همچنین خاطرنشان کرد: تیم‌های راهداری به صورت مستمر در محل حاضر بوده و اقدامات لازم برای مدیریت ترافیک در حال انجام است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
گیلان راهداری ترافیک ترافیک سنگین ترافیک فوق سنگین خبر فوری
پشت پرده عزل مشاور عالی وزیر صمت!/ وزارت صمت: برای شفافیت و پاسخگویی، لطفی‌زاده برکنار شد
ضرب الاجل ایران برای اروپا/ ملاقات سرنوشت ساز پزشکیان در نیویورک
تردید دارم در فرصت باقیمانده توافقی میان ایران و غرب حاصل شود/ قضاوت درباره قطع همکاری ایران و آژانس زود است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اعلام محدودیت های ترافیکی در جاده های شمالی
ترافیک سنگین در برخی محورهای شمالی کشور
هشدار وقوع سیلاب در استان‌های شمالی
ترافیک ۱۲ کیلومتری در محور رشت - امامزاده هاشم
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...
پیغام وزیر دفاع عربستان پس از دیدار با علی لاریجانی
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران
زلزله شناس مشهور: زلزله تهران آخرالزمانی است
رانندگان نگران نباشید؛ این جریمه‌ها لغو می‌شوند
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده
کشتی فرنگی قهرمانی جهان| فرخی و میرزازاده طلایی شدند، احمدی نقره گرفت/ سهرابی در شانس مجدد و ساروی در فینال + فیلم
مهدی طارمی اخراج شد / VAR کارت قرمز را باطل کرد!
امیر پوردستان: از حمله اسرائیل دچار شوک و بهت شدیم و هنگ کردیم!
استقبال خارجی‌ها از اعدام جاسوس اسرائیل در ایران
ترامپ دیگر نیازی به مذاکره با ایران نمی‌بیند/ مهار ایران به اسرائیل واگذار شده است
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!
بابک شهبازی جاسوس موساد اعدام شد
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران  (۱۴۲ نظر)
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت  (۱۱۸ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده  (۱۰۷ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۸۵ نظر)
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر  (۸۲ نظر)
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...  (۸۲ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو  (۸۲ نظر)
با شهرام گودرزی چه باید کرد؟  (۷۱ نظر)
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!  (۶۲ نظر)
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران  (۶۰ نظر)
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان  (۵۰ نظر)
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!  (۵۰ نظر)
نماینده تبریز: در ترکیه فهمیدم مولانا یک بیت شعر فارسی ندارد!  (۵۰ نظر)
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر  (۴۹ نظر)
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است  (۴۳ نظر)
tabnak.ir/005ZuY
tabnak.ir/005ZuY