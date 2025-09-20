رد رشوه هفت میلیارد ریالی مأموران وظیفه شناس پلیس

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار حسن شجاعی نسب روز شنبه در تشریح این خبر اظهار کرد: ماموران انتظامی یگان امداد شهرستان بشرویه، هنگام گشت زنی و کنترل خودروها در حوزه استحفاظی به یک سواری پژو پارس مشکوک شده و خودرو را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی بیان داشت: ماموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از خودرو مقادیری مواد مخدر کشف کردند که راننده خودرو به جهت گریز از مجازات قانونی، اقدام به پرداخت رشوه، ۸۸ گرم طلا به ارزش بیش از ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به ماموران پلیس پیشنهاد کرده که ماموران وظیفه شناس از دریافت مبلغ پیشنهادی امتناع می کنند.

فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی افزود: برای متهم دستگیر شده تشکیل پرونده و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی گردید.

سردار شجاعی نسب یادآور شد: به منظور ترویج فرهنگ خودکنترلی، صحت عمل و ارج نهادن به این عمل خداپسندانه مأمور وظیفه شناس شهرستان بشرویه مورد تقدیر قرار گرفتند.