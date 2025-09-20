En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

رد رشوه هفت میلیارد ریالی مأموران وظیفه شناس پلیس

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی از صحت عمل و رد رشوه هفت میلیارد ریالی مأموران وظیفه شناس پلیس شهرستان "بشرویه" خبر داد.
کد خبر: ۱۳۲۹۶۸۳
| |
2 بازدید
رد رشوه هفت میلیارد ریالی مأموران وظیفه شناس پلیس

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار حسن شجاعی نسب روز شنبه در تشریح این خبر اظهار کرد: ماموران انتظامی یگان امداد شهرستان بشرویه، هنگام گشت زنی و کنترل خودروها در حوزه استحفاظی به یک سواری پژو پارس مشکوک شده و خودرو را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی بیان داشت: ماموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از خودرو مقادیری مواد مخدر کشف کردند که راننده خودرو به جهت گریز از مجازات قانونی، اقدام به پرداخت رشوه، ۸۸ گرم طلا به ارزش بیش از ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به ماموران پلیس پیشنهاد کرده که ماموران وظیفه شناس از دریافت مبلغ پیشنهادی امتناع می کنند.

فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی افزود: برای متهم دستگیر شده تشکیل پرونده و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی گردید.

سردار شجاعی نسب یادآور شد: به منظور ترویج فرهنگ خودکنترلی، صحت عمل و ارج نهادن به این عمل خداپسندانه مأمور وظیفه شناس شهرستان بشرویه مورد تقدیر قرار گرفتند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
خراسان جنوبی بشرویه پلیس رشوه رد رشوه خبر فوری
پشت پرده عزل مشاور عالی وزیر صمت!/ وزارت صمت: برای شفافیت و پاسخگویی، لطفی‌زاده برکنار شد
ضرب الاجل ایران برای اروپا/ ملاقات سرنوشت ساز پزشکیان در نیویورک
تردید دارم در فرصت باقیمانده توافقی میان ایران و غرب حاصل شود/ قضاوت درباره قطع همکاری ایران و آژانس زود است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
رد رشوه ۲ میلیارد ریالی توسط مأموران وظیفه‌شناس
رد رشوه ۱۰ هزار دلاری توسط دریابانان ناجا
رد رشوه دو میلیونی از سوی مأمور راهور
مامور پلیس پیشنهاد رشوه یک میلیاردی را رد کرد
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...
پیغام وزیر دفاع عربستان پس از دیدار با علی لاریجانی
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران
زلزله شناس مشهور: زلزله تهران آخرالزمانی است
رانندگان نگران نباشید؛ این جریمه‌ها لغو می‌شوند
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده
کشتی فرنگی قهرمانی جهان| فرخی و میرزازاده طلایی شدند، احمدی نقره گرفت/ سهرابی در شانس مجدد و ساروی در فینال + فیلم
مهدی طارمی اخراج شد / VAR کارت قرمز را باطل کرد!
امیر پوردستان: از حمله اسرائیل دچار شوک و بهت شدیم و هنگ کردیم!
استقبال خارجی‌ها از اعدام جاسوس اسرائیل در ایران
ترامپ دیگر نیازی به مذاکره با ایران نمی‌بیند/ مهار ایران به اسرائیل واگذار شده است
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!
بابک شهبازی جاسوس موساد اعدام شد
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران  (۱۴۲ نظر)
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت  (۱۱۸ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده  (۱۰۷ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۸۵ نظر)
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر  (۸۲ نظر)
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...  (۸۲ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو  (۸۲ نظر)
با شهرام گودرزی چه باید کرد؟  (۷۱ نظر)
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!  (۶۲ نظر)
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران  (۶۰ نظر)
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان  (۵۰ نظر)
نماینده تبریز: در ترکیه فهمیدم مولانا یک بیت شعر فارسی ندارد!  (۵۰ نظر)
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر  (۴۹ نظر)
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است  (۴۳ نظر)
مقایسه درآمد مردم ایران با کشورهای منطقه  (۴۳ نظر)
tabnak.ir/005ZuV
tabnak.ir/005ZuV