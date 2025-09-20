En
شایعه پشت شایعه برای ملتهب سازی فضای کشور!

ضدانقلاب به‌خصوص منافقین شایعاتی را با هدف افزایش و تحریک خشم و نفرت در جامعه منتشر می‌کنند.
کد خبر: ۱۳۲۹۶۸۱
3 بازدید
شایعه پشت شایعه برای ملتهب سازی فضای کشور!

به گزارش تابناک به نقل از مهر، از روز گذشته رسانه‌های ضدانقلاب به ویژه صفحات وابسته به گروهک تروریستی منافقین تلاش کرده‌اند تا با ساخت شایعه مرگ یک شهروند در استان فارس بر اثر شلیک فراجا و همچنین اوضاع وخیم یک زندانی به نام سمیه رشیدی بر اثر ضرب و شتم توسط پلیس، مردم را تحریک و فضای کشور را به سمت شکل گیری التهابات هدایت کنند.

در خصوص شهروند اهل استان فارس، شب گذشته مرکز اطلاع رسانی پلیس این استان خبر منتشرشده در فضای مجازی مبنی بر کشته شدن یک هموطن فارسی بر اثر تیراندازی مأموران این استان را تکذیب کرد.

اما در خصوص سمیه رشیدی نیز، شیرین عبادی از لیدرهای ضد انقلاب در کانال رسمی خود بر خلاف ادعای ضد انقلاب نوشته است که سمیه رشیدی دچار اختلالات روانی بوده و بر اثر عوارض این بیماری دچار تشنج شده است!

این نخستین بار نیست که ضد انقلاب بخصوص منافقین چنین شایعاتی را با هدف افزایش خشم و نفرت در جامعه، تحریک و صدور فراخوان اشوب منتشر می‌کنند.

