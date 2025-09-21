En
حضور عمو فیتیله‌ای در مراسم ختم امید جهان

محمد مسلمی که با حضور در برنامه "فیتیله، جمعه تعطیله" به شهرت رسید در مراسم ختم امید جهان حضور یافت.
کد خبر: ۱۳۲۹۶۷۹
247 بازدید

