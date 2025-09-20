فخرالسادات محتشمی‌پور، همسر مصطفی تاج‌زاده، در یادداشتی اعلام کرد که نام همسرش در میان زندانیان سیاسی مشمول عفو به مناسبت میلاد پیامبر اسلام قرار نگرفته است.

به گزارش تابناک به نقل از هم‌میهن؛ به گفته وی، با وجود اعلام خبر عفو گسترده برای بسیاری از زندانیان، مصطفی تاج‌زاده همچنان باید بیست‌ودو ماه باقی‌مانده از محکومیت پنج‌ساله خود را در زندان سپری کند.

محتشمی‌پور همچنین یادآور شد که اخیراً یک حکم پنج‌ساله جدید علیه تاج‌زاده صادر شده که طبق روال قانونی در حبس فعلی او ادغام شده است. بر این اساس، او در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۶، پس از گذراندن ۱۲ سال حبس، آزاد خواهد شد.

به گفته وی، صبح امروز به چند تن از زندانیان سیاسی نیز رسماً ابلاغ شد که مشمول این عفو قرار نگرفته‌اند.