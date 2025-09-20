En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ممنوعیت مسکن برای مهار رشد جمعیت

استاندار تهران در نشست شورای فرهنگ عمومی از نامگذاری ۱۴ مهر به عنوان «روز تهران» خبر داد و گفت: با اجرای نهضت مدرسه‌سازی و مشارکت خیرین، مشکل کمبود فضای آموزشی پایتخت تا پایان دولت چهاردهم به طور کامل برطرف خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۲۹۶۵۷
| |
231 بازدید

ممنوعیت مسکن برای مهار رشد جمعیت

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران، چهاردهم مهرماه به عنوان «روز تهران» نامگذاری شد. این تصمیم در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان تهران با حضور «محمدصادق معتمدیان» استاندار تهران، «حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد» امام جمعه موقت تهران و اعضای شورا گرفته شد.

استاندار تهران در این نشست با اشاره به برنامه‌های آینده پایتخت گفت: با نهضت مدرسه‌سازی و مشارکت خیرین، شهرداری‌ها و دستگاه‌های دولتی، امیدواریم تا پایان دولت چهاردهم مشکل کمبود فضای آموزشی در تهران به طور کامل برطرف شود.

معتمدیان به دستاورد‌های آموزشی استان اشاره کرد و افزود: در یک سال گذشته ۱۱۳ مدرسه جدید با ۱۳۱۰ کلاس درس در استان احداث شده که این آمار رتبه اول کشور را دارد. همچنین ۱۸۰ میلیارد تومان برای تجهیز مدارس هزینه شده است.

وی همچنین از اجرای موفقیت‌آمیز مرحله اول برنامه بازگشت اتباع خارجی غیرمجاز خبر داد و گفت: این اقدام منجر به آزادسازی نزدیک به سه هزار کلاس درس در استان و کاهش محسوس تراکم دانش‌آموزان شده است.

استاندار تهران در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های جمعیتی پایتخت اشاره کرد و گفت: برای جلوگیری از رشد بی‌رویه جمعیت، محدودیت‌هایی در احداث مسکن در استان اعمال خواهد شد. سالانه حدود ۱۰۰ هزار مجوز ساخت در استان صادر می‌شود که جمعیت حدود ۴۰۰ هزار نفری را به استان تحمیل می‌کند.

در پایان این نشست بر لزوم اجرای برنامه‌های فرهنگی و آموزشی برای بزرگداشت روز تهران تأکید شد. برنامه‌هایی شامل برگزاری سمینار‌های تاریخی، نمایشگاه‌های عکس و تور‌های گردشگری برای معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری پایتخت در دستور کار قرار دارد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
احداث مسکن رشد جمعیت محمدصادق معتمدیان استاندار تهران روز تهران
پشت پرده عزل مشاور عالی وزیر صمت!/ وزارت صمت: برای شفافیت و پاسخگویی، لطفی‌زاده برکنار شد
ضرب الاجل ایران برای اروپا/ ملاقات سرنوشت ساز پزشکیان در نیویورک
تردید دارم در فرصت باقیمانده توافقی میان ایران و غرب حاصل شود/ قضاوت درباره قطع همکاری ایران و آژانس زود است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
۱۴ مهر ۱۴۰۴ به عنوان «روز تهران» نامگذاری شد
جنگ "منطقی" بین "جمعیت" و مسئولان ایران/ وقتی نمودارها رو به سقوط می‌روند
وعده استاندار تهران درباره رفع ناترازی برق تا سال آینده
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...
پیغام وزیر دفاع عربستان پس از دیدار با علی لاریجانی
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران
زلزله شناس مشهور: زلزله تهران آخرالزمانی است
رانندگان نگران نباشید؛ این جریمه‌ها لغو می‌شوند
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده
کشتی فرنگی قهرمانی جهان| فرخی و میرزازاده طلایی شدند، احمدی نقره گرفت/ سهرابی در شانس مجدد و ساروی در فینال + فیلم
مهدی طارمی اخراج شد / VAR کارت قرمز را باطل کرد!
امیر پوردستان: از حمله اسرائیل دچار شوک و بهت شدیم و هنگ کردیم!
استقبال خارجی‌ها از اعدام جاسوس اسرائیل در ایران
ترامپ دیگر نیازی به مذاکره با ایران نمی‌بیند/ مهار ایران به اسرائیل واگذار شده است
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!
بابک شهبازی جاسوس موساد اعدام شد
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران  (۱۴۲ نظر)
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت  (۱۱۸ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده  (۱۰۷ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۸۵ نظر)
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر  (۸۲ نظر)
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...  (۸۲ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو  (۸۲ نظر)
با شهرام گودرزی چه باید کرد؟  (۷۱ نظر)
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!  (۶۲ نظر)
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران  (۶۰ نظر)
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان  (۵۰ نظر)
نماینده تبریز: در ترکیه فهمیدم مولانا یک بیت شعر فارسی ندارد!  (۵۰ نظر)
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر  (۴۹ نظر)
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است  (۴۳ نظر)
مقایسه درآمد مردم ایران با کشورهای منطقه  (۴۳ نظر)
tabnak.ir/005Zu5
tabnak.ir/005Zu5