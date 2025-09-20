ممنوعیت مسکن برای مهار رشد جمعیت

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران، چهاردهم مهرماه به عنوان «روز تهران» نامگذاری شد. این تصمیم در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان تهران با حضور «محمدصادق معتمدیان» استاندار تهران، «حجتالاسلام ابوترابیفرد» امام جمعه موقت تهران و اعضای شورا گرفته شد.
استاندار تهران در این نشست با اشاره به برنامههای آینده پایتخت گفت: با نهضت مدرسهسازی و مشارکت خیرین، شهرداریها و دستگاههای دولتی، امیدواریم تا پایان دولت چهاردهم مشکل کمبود فضای آموزشی در تهران به طور کامل برطرف شود.
معتمدیان به دستاوردهای آموزشی استان اشاره کرد و افزود: در یک سال گذشته ۱۱۳ مدرسه جدید با ۱۳۱۰ کلاس درس در استان احداث شده که این آمار رتبه اول کشور را دارد. همچنین ۱۸۰ میلیارد تومان برای تجهیز مدارس هزینه شده است.
وی همچنین از اجرای موفقیتآمیز مرحله اول برنامه بازگشت اتباع خارجی غیرمجاز خبر داد و گفت: این اقدام منجر به آزادسازی نزدیک به سه هزار کلاس درس در استان و کاهش محسوس تراکم دانشآموزان شده است.
استاندار تهران در بخش دیگری از سخنان خود به چالشهای جمعیتی پایتخت اشاره کرد و گفت: برای جلوگیری از رشد بیرویه جمعیت، محدودیتهایی در احداث مسکن در استان اعمال خواهد شد. سالانه حدود ۱۰۰ هزار مجوز ساخت در استان صادر میشود که جمعیت حدود ۴۰۰ هزار نفری را به استان تحمیل میکند.
در پایان این نشست بر لزوم اجرای برنامههای فرهنگی و آموزشی برای بزرگداشت روز تهران تأکید شد. برنامههایی شامل برگزاری سمینارهای تاریخی، نمایشگاههای عکس و تورهای گردشگری برای معرفی ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی و گردشگری پایتخت در دستور کار قرار دارد.
