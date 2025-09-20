به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ علاالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور امروز با اشاره به سخنان رییس‌جمهور در خصوص کاهش ساعت اداری کارمندان از ۹ تا ۱۳ گفته بود که در این زمینه لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است و در صورت تصویب این لایحه در مجلس، موضوع برای بررسی و تأیید به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.

در همین راستا رییس جمهور چندی پیش گفته بود: از رهبر انقلاب درخواست کردم که کارمندان ۹ بیایند و ۱۳ بروند، چرا که کاری انجام نمی‌دهیم، کار نداریم که انجام دهیم، اما آب و برق و گاز مصرف می‌کنیم.