En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تکذیب ارسال لایحه کاهش ساعت‌کاری کارمندان به مجلس

امروز خبرهایی درباره ارائه لایحه کاهش ساعات کاری کارمندان به مجلس شورای اسلامی منتشر شد که پیگیری‌ها از منابع دولتی نشان می‌دهد که این لایحه تاکنون به مجلس ارسال نشده است.
کد خبر: ۱۳۲۹۶۳۸
| |
3 بازدید

تکذیب ارسال لایحه کاهش ساعت‌کاری کارمندان به مجلس

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ علاالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور امروز با اشاره به سخنان رییس‌جمهور در خصوص کاهش ساعت اداری کارمندان از ۹ تا ۱۳ گفته بود که در این زمینه لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است و در صورت تصویب این لایحه در مجلس، موضوع برای بررسی و تأیید به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.

در همین راستا رییس جمهور چندی پیش گفته بود: از رهبر انقلاب درخواست کردم که کارمندان ۹ بیایند و ۱۳ بروند، چرا که کاری انجام نمی‌دهیم، کار نداریم که انجام دهیم، اما آب و برق و گاز مصرف می‌کنیم.

اشتراک گذاری
برچسب ها
ساعت کاری ادارات ساعت کاری اداری ساعت کاری بانک ها لایحه مجلس شورای اسلامی
ضرب الاجل ایران برای اروپا/ ملاقات سرنوشت ساز پزشکیان در نیویورک
تردید دارم در فرصت باقیمانده توافقی میان ایران و غرب حاصل شود/ قضاوت درباره قطع همکاری ایران و آژانس زود است
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اعلام ساعات کاری جدید ادارات، مدارس و بانک‌ها
مجلس به دنبال تغییر سن ورود به دبستان
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...
پیغام وزیر دفاع عربستان پس از دیدار با علی لاریجانی
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران
زلزله شناس مشهور: زلزله تهران آخرالزمانی است
رانندگان نگران نباشید؛ این جریمه‌ها لغو می‌شوند
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده
کشتی فرنگی قهرمانی جهان| فرخی و میرزازاده طلایی شدند، احمدی نقره گرفت/ سهرابی در شانس مجدد و ساروی در فینال + فیلم
مهدی طارمی اخراج شد / VAR کارت قرمز را باطل کرد!
امیر پوردستان: از حمله اسرائیل دچار شوک و بهت شدیم و هنگ کردیم!
استقبال خارجی‌ها از اعدام جاسوس اسرائیل در ایران
ترامپ دیگر نیازی به مذاکره با ایران نمی‌بیند/ مهار ایران به اسرائیل واگذار شده است
بابک شهبازی جاسوس موساد اعدام شد
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران  (۱۴۲ نظر)
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت  (۱۱۸ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده  (۱۰۷ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۸۵ نظر)
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر  (۸۲ نظر)
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...  (۸۲ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو  (۸۲ نظر)
با شهرام گودرزی چه باید کرد؟  (۷۱ نظر)
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!  (۶۲ نظر)
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران  (۶۰ نظر)
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان  (۵۰ نظر)
نماینده تبریز: در ترکیه فهمیدم مولانا یک بیت شعر فارسی ندارد!  (۵۰ نظر)
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر  (۴۹ نظر)
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است  (۴۳ نظر)
مقایسه درآمد مردم ایران با کشورهای منطقه  (۴۳ نظر)
tabnak.ir/005Ztm
tabnak.ir/005Ztm