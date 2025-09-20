به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ حمله سایبری به یک شرکت ارائه‌دهنده خدمات سامانه‌های پذیرش و سوارشدن مسافران، امروز فعالیت چند فرودگاه بزرگ اروپایی از جمله هیترو لندن، بروکسل و برلین را مختل کرد و موجب تأخیر و لغو پرواز‌ها شده است. فرودگاه هیترو لندن امروز اعلام کرد که شرکت Collins Aerospace که خدماتی را به چند خط هوایی در فرودگاه‌های مختلف جهان ارائه می‌دهد، با مشکل فنی روبه‌رو شده که ممکن است باعث تأخیر در پرواز مسافران شود. فرودگاه بروکسل هم در وب‌سایت خود اعلام کرد که این حمله سامانه‌های خودکار را از کار انداخته و فقط امکان پذیرش و سوارشدن دستی مسافران وجود دارد. فرودگاه بروکسل در بیانیه خود افزود «این وضعیت تأثیر بزرگی بر برنامه پرواز‌ها دارد و متأسفانه باعث تأخیر و لغو پرواز‌ها خواهد شد». به مسافران در اروپا که امروز پرواز داشتند، توصیه شده که پیش از رفتن به فرودگاه، وضعیت سفر خود را با شرکت‌های هواپیمایی چک کنند. فرودگاه برلین هم در وب‌سایت خود اعلام کرد «به دلیل مشکل فنی در سامانه ارائه‌دهنده که در سراسر اروپا فعال است، زمان انتظار در پذیرش طولانی‌تر است. در حال کار روی یک راه‌حل سریع هستیم».