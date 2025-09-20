پای یک دختر ایرانی به قتل چارلی کرک باز شد

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ نشریه نیویورک پست نوشت: «ارمیا فنائیان» ۲۵ ساله و فرزند یک زوج مهاجر ایرانی، فعال اجتماعی ترنس و بنیانگذار گروه آرمد کوئیرز اسالسی (LGBTQ طرفدار حمل سلاح)، به دلیل ارتباط احتمالی با «تایلر رابینسون» ــ متهم اصلی ترور چارلی کرک در دانشگاه یوتا ــ تحت بررسی افبیآی قرار گرفته است.
فنائیان این گروه را در سال ۲۰۲۳ پایهگذاری کرد؛ گروهی که آشکارا از «خشونت برای تغییر» حمایت میکرد. او پس از حادثه ترور، تمامی فعالیتهای آنلاین خود را حذف کرده است. اما یک منبع انتظامی به واشنگتن پست گفت که تمام اطلاعات منبع باز مربوط به این گروه دانلود و به افبیآی تحویل داده شده است.
به گفته منبع آگاه از تحقیقات فدرال، این اطلاعات شامل پستهایی از ارمیا فنائیان، فرزند مهاجران ایرانی، میشود که در بیوگرافی اینستاگرامش خواستار «انقلاب + آزادی تراجنسیتیها در طول زندگی ما!» شده است.
فنائیان و گروه مسلح کوئیرز (Armed Queers) در مرکز توجه بازرسان قرار دارند، زیرا افبیآی تحقیقات خود را گسترش داده و این «شبکه گسترده» بالقوه را که میتوانسته به رابینسون در حمله تکتیراندازی ۱۰ سپتامبر در دانشگاه یوتا ولی کمک کرده باشد، در بر گرفته است.
فنائیان علیرغم دیدگاههای چپگرایانه حاشیهایاش، بارها مورد استقبال جریان اصلی سیاسی در آمریکا قرار گرفته و حتی به خاطر حمایتهایش تقدیر شده است.
در سال ۲۰۲۲، فنائیان جایزه «۷ از ۱۷» را برای «برابری جنسیتی» از سوی سازمان دیپلماسی جهانی یوتا، یک سازمان غیرانتفاعی که با وزارت امور خارجه برای «ترویج دیپلماسی شهروندی و تبادل بینالمللی در یوتا» همکاری میکرد، دریافت کرد.
فنائیان همچنین در جریان یک رویداد انتخاباتی آوریل ۲۰۱۹ در سالت لیک سیتی، به سناتور الیزابت وارن (دموکرات از ماساچوست) که در آن زمان نامزد ریاست جمهوری بود، پیوست. این عکس آرشیوی از صفحه فیسبوک فنائیان که از آن زمان حذف شده است، نشان میدهد که او در کنار سناتور الیزابت وارن (دموکرات از ماساچوست) روی صحنه حضور داشت.
در سال ۲۰۲۰، فنائیان ۲۵ ساله، شعبه پینک پیستولز در سالت لیک سیتی را تأسیس کرد، یک سازمان ملی که «ماموریتش مسلح کردن افراد LGBTQ است»، روزنامه KUER یوتا در آن سال در مطلبی جنجالی از حضور فنائیان در این گروه خبر داد.
فنائیان به این رسانه گفت: «من قبلاً فکر میکردم اسلحه چیز ترسناکی است. در آن زمان، من با ادعای جو بایدن مبنی بر جمعآوری اسلحههای AR-۱۵ از همه موافق بودم؛ و حالا خودم یکی دارم.»
این یک تغییر جهت کاملاً اساسی بود - درست یک سال قبل، او شعبه محلی گروه «راهپیمایی برای زندگی ما» را تأسیس کرده بود - گروه دیوید هاگ که برای محدود کردن حقوق اسلحه مبارزه میکند.
با این حال، دوران ماه عسل با پینک پیستولز کوتاه مدت بود؛ فنائیان، که در آن زمان دانشجوی دانشگاه یوتا بود، و گروه تنها یک سال بعد از گروه جدا شدند. پینک پیستولز اکنون هرگونه ارتباطی با رهبر سابق گروه را رد میکند.
پینک پیستولز این هفته در بیانیهای نوشت: «در حالی که ارمیا در ابتدا مورد استقبال قرار گرفت، شروع به استفاده از نام پینک پیستولز برای تبلیغ مسائل سیاسی گستردهتر کرد و قانون ما را که ما یک سازمان تکموضوعی هستیم و صرفاً به استفاده ایمن، قانونی و مسئولانه از سلاح گرم توسط جامعه کوئیر اختصاص داده شدهایم، نقض کرد.»
فنائیان، انجمن کوئیرز مسلح (Armed Queers SLC) را تأسیس کرد که در سپتامبر ۲۰۲۳ میزبان سخنرانی در مورد «مقاومت کوئیرها» در دانشگاه یوتا بود - حدود ۴۵ مایل دورتر از دانشگاه یوتا، جایی که چارلی کرک بنیانگذار ۳۱ ساله Turning Point USA کشته شد.
بروشورهای تبلیغاتی این رویداد که با همکاری «سازمان دانشجویی چپگرا» به نام «مکا دو یو آو یو» برگزار شد، زن جوانی را نشان میدهد که دو کمربند فشنگ به تن دارد و یک کلاشنیکف در دست گرفته و انگشتش روی ماشه است.
فنائیان همچنین به راهاندازی یک گروه مطالعاتی دانشجویی برای حزب سوسیالیسم و آزادی (PSL) کمک کرد، با برنامه درسی که شامل نامهایی مانند کارل مارکس و ولادیمیر لنین میشود.
به گفته روزنامه دانشجویی دانشگاه، دیلی یوتا کرونیکل، الهام فنائیان برای تشکیل این گروه از «انقلابیون کمونیست و سوسیالیست تاریخی اواسط دهه ۱۹۰۰» از جمله فیدل کاسترو و حزب پلنگ سیاه گرفته شده است.
فنائیان به این رسانه گفت: «حزب سوسیالیسم و آزادی یک جنبش لیبرال نیست - ما یک جنبش چپگرا هستیم. ما یک جنبش ضد سرمایهداری هستیم. ما یک جنبش انقلابی طبقه کارگر هستیم.»
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید