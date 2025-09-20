En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دانیال سهرابی به شانس مجدد راه یافت

کد خبر: ۱۳۲۹۶۱۳
| |
518 بازدید
دانیال سهرابی به شانس مجدد راه یافت

به گزارش تابناک به نقل از آخرین خبر؛ دانیال سهرابی در شانس مجدد وزن ۷۲ کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان با نتیجه ۹ بر ۰ مقابل خاچاتریان از ارمنستان به پیروزی رسید و راهی مسابقه رده‌بندی شد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
دانیال سهرابی شانس مجدد کشتی فرنگی مسابقات کشتی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ برنز
تردید دارم در فرصت باقیمانده توافقی میان ایران و غرب حاصل شود/ قضاوت درباره قطع همکاری ایران و آژانس زود است
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
رکورددار قطعنامه‌های سازمان ملل کدام کشور است؟/رازهای پنهان شورای امنیت
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سرباز کوچک وطن، قهرمان بزرگ جهان شد
زنده با نتایج کشتی فرنگی قهرمانی جهان| اسماعیلی برد و مهمدی به یک چهارم رفت/ سهرابی در رده‌بندی + فیلم
قهرمانی زودهنگام کشتی فرنگی در قهرمانی جهان
تصاویر دستفروشی پیام احمدی که امروز نایب قهرمان جهان شد
پشمک‌فروش دیروز، نایب‌قهرمان امروز
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
آخرین اخبار
هشدار نماینده: پاسخ به اسنپ‌بک، ساخت بمب‌اتم
ما خدمات را کمونیستی ارائه می‌دهیم!
دانیال سهرابی به شانس مجدد راه یافت
سلام نظامی ملی‌پوشان فوتسال در دیدار با بنگلادش
تمرینات مرگبار امین میرزازاده را ببینید
پیشینه رقص مازنی رحمان عموزاد روی تشک
پرونده مرگ تلخ دو کودک تهرانی با ماکارونی مسموم
عذرخواهی آقاسی بابت مصاحبه جنجالی بازی استقلال
قهرمانی زودهنگام کشتی فرنگی در قهرمانی جهان
پشت پرده عزل مشاور عالی وزیر صمت!/ وزارت صمت: برای شفافیت و پاسخگویی، لطفی‌زاده برکنار شد
شاخص کل بورس در معاملات امروز 29 شهریور
اسرائیل در همه استان‌ها نیرو داشت اما اقدام نکردند! / بعد از آتش بس یکی از فرماندهان موشک زد!
زنده با نتایج کشتی فرنگی قهرمانی جهان| عبور مهمدی از حریف آلمانی/ سهرابی در رده‌بندی + فیلم
هنر آمده است تا تلخی جنگ را بشوید/ «دست مریزاد» به سبک ایرانی
حاج‌کناری: آذرپیرا خواست با زرنگی اسنایدر را ببرد که باخت/ هندوانه کشتی یزدانی به زمین افتاد!/ قهرمانی نوش جان دبیر
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت
پیغام وزیر دفاع عربستان پس از دیدار با علی لاریجانی
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران
زلزله شناس مشهور: زلزله تهران آخرالزمانی است
رانندگان نگران نباشید؛ این جریمه‌ها لغو می‌شوند
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده
کشتی فرنگی قهرمانی جهان| فرخی و میرزازاده طلایی شدند، احمدی نقره گرفت/ سهرابی در شانس مجدد و ساروی در فینال + فیلم
مهدی طارمی اخراج شد / VAR کارت قرمز را باطل کرد!
امیر پوردستان: از حمله اسرائیل دچار شوک و بهت شدیم و هنگ کردیم!
استقبال خارجی‌ها از اعدام جاسوس اسرائیل در ایران
ترامپ دیگر نیازی به مذاکره با ایران نمی‌بیند/ مهار ایران به اسرائیل واگذار شده است
بابک شهبازی جاسوس موساد اعدام شد
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران  (۱۴۲ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده  (۱۰۵ نظر)
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت  (۸۸ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۸۵ نظر)
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر  (۸۲ نظر)
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...  (۸۲ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو  (۸۲ نظر)
با شهرام گودرزی چه باید کرد؟  (۷۱ نظر)
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!  (۶۲ نظر)
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران  (۶۰ نظر)
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان  (۵۰ نظر)
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر  (۴۹ نظر)
نماینده تبریز: در ترکیه فهمیدم مولانا یک بیت شعر فارسی ندارد!  (۴۹ نظر)
تصاویر دستفروشی پیام احمدی که امروز نایب قهرمان جهان شد  (۴۲ نظر)
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005ZtN
tabnak.ir/005ZtN