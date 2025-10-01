گَک امپو "GAC Empow" زیر ذره بین

به گزارش تابناک، گَک امپو یا GAC Empow یکی از سدانهای کامپکت اسپرت چین است که در بازار داخلی این کشور به فروش بالایی رسیده و حتی در مکزیک با نام «دوج اتیتود» عرضه میشود؛ اتفاقی که نشان میدهد این محصول توانسته بهلحاظ طراحی و جذابیت، توجه شرکتهای خارجی را هم جلب کند. برند GAC که در ایران با نام «گَک» شناخته میشود، سابقه همکاری با مرتب خودرو و سپس الماسداران را داشته و حالا پس از چند سال وقفه، دوباره با «راسا موتور خاورمیانه» به بازار ایران بازگشته است.
نخستین چیزی که در مواجهه با امپو جلب توجه میکند، طراحی بدنه است؛ بدنهای کشیده، تهاجمی و اسپرت با خطوط تیز و زوایای برجسته. رنگ سبز مات بدنه که بهصورت فابریک عرضه میشود، در کنار کیت اسپرت بدنه و کیت اگزوز، جلوهای متفاوت به این خودرو داده است؛ آنقدر که در تست خیابانی، رانندگان خودروهای گرانتر بارها درباره آن سؤال میکردند.
زیر کاپوت امپو یک پیشرانه ۱.۵ لیتری توربوشارژر با فناوری GDi قرار دارد که ۱۶۷ اسببخار قدرت و ۲۷۰ نیوتنمتر گشتاور تولید میکند. این نیرو از طریق گیربکس هفتسرعته دوکلاچهتر به چرخهای جلو منتقل میشود. وزن خودرو حدود ۱۴۰۰ کیلوگرم است و همین باعث میشود شتاب صفر تا صد آن به حدود ۷ ثانیه برسد؛ عددی که برای یک سدان کامپکت چینی، کاملاً قابل توجه است. در حالت رانندگی «اسپرت پلاس» نهتنها واکنش پدال گاز تیزتر میشود، بلکه کیت اگزوز هم فعال شده و صدایی جذاب و اسپرت در کابین طنین میاندازد؛ حسی که فراتر از اعداد خشک کاتالوگ، به راننده منتقل میشود.
ترمزهای دیسکی در هر چهار چرخ (جلو خنکشونده) عملکردی مطمئن دارند، هرچند پدال آن کمی سفت و اسفنجی است و نیاز به عادتکردن دارد. سیستم تعلیق مکفرسون جلو و مولتیلینک عقب نیز باعث شده سواری خودرو خشک باشد، اما به لطف تایرهای میشلن و تنظیمات کلی سیستم، کوبشها آزاردهنده نیستند. با این حال، وقتی پای هندلینگ وسط میآید، امپو چندان بینقص عمل نمیکند. در پیچهای تند یا ناهمواریهای جاده، بدنه تمایل به ناپایداری دارد و راننده همیشه اعتماد به نفس کافی برای عبور سریع از پیچها را نخواهد داشت. حتی در مسیرهای مستقیم با سرعت بالا، حس سبکی و بلند شدن بدنه به راننده منتقل میشود؛ موضوعی که بیشتر از هر چیز، ضعف در تعادل کلی خودرو را نشان میدهد.
گیربکس دوکلاچهتر در رانندگی عادی عملکرد روان و نرمی دارد، اما هنگام معکوسکشی کمی گیج میشود و حتی در حالت اسپرت هم با تاخیر عمل میکند. شیفترهای پشت فرمان نیز بیش از حد محدود شدهاند و تنها در دور موتورهای بالاتر از ۳۰۰۰ قابل استفادهاند. با وجود این، گیربکس امپو همچنان در مقایسه با رقبای چینی دیگر مانند چری یا جک، عملکرد بهتری دارد و رانندگی در حالت «شهری» نیز بهطور کلی لذتبخش است.
کابین خودرو حال و هوای اسپرت دارد؛ کنسول وسط بالا آمده و حس قرارگرفتن در یک کوپه اسپرت را القا میکند. البته صندلیها راحتی چندانی ندارند و برای سفرهای طولانی ایدهآل نیستند. دید به اطراف مناسب است، اما دید عقب ضعیف بوده و راننده ناچار است به دوربینها تکیه کند. عایقبندی کابین هم در حد متوسط است و صدای باد در سرعتهای بالا به داخل نفوذ میکند. در فضای داخلی، ترکیب رنگ زرد و مشکی که به سبک مازراتی انتخاب شده، شاید برای برخی جذاب باشد، اما در نگاه منتقدان بیش از حد اغراقآمیز و حتی کمی ارزان جلوه میکند.
از نظر امکانات رفاهی و ایمنی، گَک امپو چیزی کم ندارد. صندلیهای جلو برقی با سردکن، سانروف پانورامیک با آفتابگیر برقی، شارژر بیسیم، سیستم ورود بدون کلید، فیلتر هوای کابین PM۱.۰ و سیستم صوتی مجهز از جمله امکانات رفاهی آن هستند. در بخش ایمنی هم وجود رادار خطی، هشدار برخورد، رادار تابلوخوان، نوربالای هوشمند، سیستم کنترل پایداری و چراغهای LED کامل، امپو را در جایگاه مناسبی نسبت به رقبا قرار میدهد.
با این حال، قیمت این خودرو در بازار ایران حدود دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است؛ یعنی نزدیک به یک میلیارد تومان گرانتر از رقبایی، چون KMC J۷ یا آریزو ۶ GT. هرچند عملکرد فنی امپو بهتر از این دو رقیب ارزیابی میشود، اما اختلاف قیمت، بهسختی توجیهپذیر است. بهویژه اینکه خدمات پس از فروش و بازار دستدوم آن در ایران به مراتب ضعیفتر از همردههاست.
در بازار چین، اما وضعیت متفاوت است. میانگین فروش امپو در نیمه دوم سال ۲۰۲۳ حدود ۴۱۰۰ دستگاه در ماه بوده و ۱۱.۸۳ درصد از فروش محصولات GAC را تشکیل داده است. حتی در کمترین میزان فروش خود، یعنی فروردین ۱۴۰۲، با ۱۴۹۶ دستگاه باز هم توانسته جایگاه خوبی بین سدانهای کامپکت چین داشته باشد. قیمت رسمی آن در بازار چین ۱۲۰ هزار و ۸۰۰ یوان، معادل حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است؛ یعنی تقریباً نصف قیمتی که در بازار ایران برچسب خورده است.
در مجموع باید گفت گَک امپو یک سدان اسپرت چینی است که طراحی جذاب و توان فنی مناسبی دارد و میتواند حس و حال رانندگی پرهیجان را تا حد زیادی فراهم کند. اما در برابر این ویژگیها، نقاط ضعفی مانند هندلینگ نهچندان مطمئن، کیفیت متوسط کابین و قیمت بالای آن در ایران قرار دارند.
شاید همین تضادهاست که امپو را به خودرویی «خاص» در بازار تبدیل کرده؛ محصولی که برای برخی هیجانانگیز و برای برخی دیگر، انتخابی پرریسک به نظر میرسد. البته که اگر خدایی ناکرده با این خودرو تصادف کنید و احتیاج به تعویض قطعات بدنه داشته باشید حداقل خودروی شما باید 2 ماه میهمان گاراژ و توقفگاه باشد قطعات مربوط به موتور و گیربکس که جای خود دارد .