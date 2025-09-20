عذرخواهی آقاسی بابت مصاحبه جنجالی

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u060c \u0639\u0627\u0631\u0641 \u0622\u0642\u0627\u0633\u06cc \u0627\u0632 \u0645\u0635\u0627\u062d\u0628\u0647 \u062c\u0646\u062c\u0627\u0644\u06cc \u062e\u0648\u062f \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0634\u06a9\u0633\u062a \u0633\u0646\u06af\u06cc\u0646 \u0627\u0633\u062a\u0642\u0644\u0627\u0644 \u0645\u0642\u0627\u0628\u0644 \u0627\u0644\u0648\u0635\u0644 \u0639\u0630\u0631\u062e\u0648\u0627\u0647\u06cc \u06a9\u0631\u062f:\n\n\u00a0