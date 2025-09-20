خبر خوش: پرداخت مستمری بازنشستگان از امروز

پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی از عصرامروز ۲۹ شهریور شروع می‌شود و در روزهای سی‌ام و سی ویکم ادامه دارد.

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، فیش حقوقی شهریور بازنشستگان در مهرماه قابل مشاهده و دریافت است.

گروه بازماندگان، مستمری شهریور و معوقه متناسب‌سازی و افزایش حقوق سالیانه مربوط به فروردین ماه ۱۴۰۴ را باهم روز سی و یکم شهریور دریافت می‌کنند.

طبق اعلام های قبلی، معوقه متناسب‌سازی و افزایش حقوق سالیانه مربوط به فروردین ماه بازنشستگانی که مجموع دریافتی حقوق و مزایای آنان بالای بیست میلیون تومان باشد، بعد از پرداخت حقوق شهریور ماه انجام خواهد شد.

پرداخت معوقات متناسب‌سازی و افزایش حقوق سالیانه مربوط به فروردین ماه برای کلیه بازنشستگانی که مجموع دریافتی حقوق و مزایای آنها تا بیست میلیون تومان است و همچنین کلیه از کارافتادگان، در تاریخ ۱۲ شهریور ماه انجام شده است.

