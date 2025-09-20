En
خبر خوش: پرداخت مستمری بازنشستگان از امروز

پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی از عصرامروز ۲۹ شهریور شروع می‌شود و در روزهای سی‌ام و سی ویکم ادامه دارد.
کد خبر: ۱۳۲۹۵۹۶
| |
572 بازدید
|
۴
خبر خوش: پرداخت مستمری بازنشستگان از امروز

 پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی از عصرامروز ۲۹ شهریور شروع می‌شود و در روزهای سی‌ام و سی ویکم ادامه دارد.

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، فیش حقوقی شهریور بازنشستگان در مهرماه قابل مشاهده و دریافت است.
گروه بازماندگان، مستمری شهریور و معوقه متناسب‌سازی و افزایش حقوق سالیانه مربوط به فروردین ماه ۱۴۰۴ را باهم روز سی و یکم شهریور دریافت می‌کنند.

طبق اعلام های قبلی، معوقه متناسب‌سازی و افزایش حقوق سالیانه مربوط به فروردین ماه بازنشستگانی که مجموع دریافتی حقوق و مزایای آنان بالای بیست میلیون تومان باشد، بعد از پرداخت حقوق شهریور ماه انجام خواهد شد.

پرداخت معوقات متناسب‌سازی و افزایش حقوق سالیانه مربوط به فروردین ماه برای کلیه بازنشستگانی که مجموع دریافتی حقوق و مزایای آنها تا بیست میلیون تومان است و همچنین کلیه از کارافتادگان، در تاریخ ۱۲ شهریور ماه انجام شده است.
 

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
0
1
پاسخ
این یانه رو زیاد کنید نمیرسه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
0
0
پاسخ
اقا مگه شما ماه به ماه حقوق نمی گیرین؟ بازنشسته بیچاره هم مثل شما باید ماهانه حقوق بگیره. خبر خوشش کجاست؟
مهدی نژاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
0
0
پاسخ
همین 10 هزار تومانی همیشه زیر بغل بازنشستگان است حی تیتر بزنید مابخوانیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
0
0
پاسخ
خیلی خبر خوشی بود مرسی
