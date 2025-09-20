En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ویتامین B3؛ سپر ارزان‌قیمت و قدرتمند مقابله با سرطان پوست

مطالعه جدیدی که روی سوابق سلامتی بیش از ۳۳ هزار بیمار آمریکایی انجام شده، نشان می‌دهد مصرف روزانه این مکمل می‌تواند به طور متوسط خطر ابتلا به سرطان پوست را ۱۴ درصد کاهش دهد و برای افرادی که سابقه ابتلا به این بیماری را دارند، این کاهش به ۵۴ درصد می‌رسد.
کد خبر: ۱۳۲۹۵۸۷
| |
305 بازدید

ویتامین B3؛ سپر ارزان‌قیمت و قدرتمند مقابله با سرطان پوست

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، ویتامین B3 یا همان نیکوتینامید (نیاسینامید)، یک داروی ارزان و بدون نیاز به نسخه است که به عنوان محافظی مؤثر در برابر سرطان پوست شناخته شده است. مطالعه جدیدی که روی سوابق سلامتی بیش از ۳۳ هزار بیمار آمریکایی انجام شده، نشان می‌دهد مصرف روزانه این مکمل می‌تواند به طور متوسط خطر ابتلا به سرطان پوست را ۱۴ درصد کاهش دهد و برای افرادی که سابقه ابتلا به این بیماری را دارند، این کاهش به ۵۴ درصد می‌رسد.

این تحقیق که توسط محققان مرکز پزشکی دانشگاه وندربیلت انجام شده، مصرف روزانه ۵۰۰ میلی‌گرم نیکوتینامید را با کاهش چشمگیر ابتلا به سرطان‌های سلول بازال و سلول سنگفرشی مرتبط دانسته است. نیکوتینامید با کمک به ترمیم آسیب DNA ناشی از اشعه فرابنفش و کاهش اثرات سرکوب‌کننده سیستم ایمنی ناشی از نور خورشید، نقش مهمی در پیشگیری از این سرطان‌ها ایفا می‌کند.

لی ولس، استادیار پوست و پزشکی دانشگاه وندربیلت، در این باره گفت: «نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که شروع مصرف نیکوتینامید پس از تشخیص اولیه سرطان پوست می‌تواند به طور قابل توجهی از بروز مجدد بیماری جلوگیری کند. این یافته‌ها روش درمانی ما را تغییر داده و توصیه می‌کند که از همان مراحل اولیه درمان این مکمل مصرف شود.»

سرطان‌های غیرملانوم پوست، به ویژه سلول بازال و سلول سنگفرشی، بیشترین سهم را در بار درمانی سرطان پوست دارند و هزینه‌های سنگینی را بر سیستم‌های بهداشتی وارد می‌کنند. در ایالات متحده، سالانه بیش از ۸ میلیارد دلار صرف درمان این سرطان‌ها می‌شود که ۴.۸ میلیارد دلار آن مربوط به انواع غیرملانوم است.

دکتر یوسف محمد، پژوهشگر ارشد دانشگاه کوئینزلند، ضمن اشاره به ایمنی و دسترسی آسان نیکوتینامید گفت: «نیکوتینامید یک راهکار عملی، کم‌خطر و بدون عوارض جانبی مهم است که می‌تواند به عنوان مکملی موثر در کاهش ابتلا به سرطان پوست به‌کار رود.»

اگرچه این مطالعه مشاهده‌ای است و نمی‌توان به طور قطعی رابطه علیت را اثبات کرد، اما بزرگ‌ترین داده‌های موجود در شرایط واقعی مصرف این مکمل را ارائه می‌دهد و تأکید می‌کند که شروع زودهنگام مصرف، کلید بهره‌مندی کامل از فواید محافظتی آن است.

محققان همچنین هشدار داده‌اند که برای تعمیم این نتایج به جمعیت‌های متنوع‌تر، انجام مطالعات بیشتری لازم است. با این وجود، نیکوتینامید به عنوان مکملی ارزان، ایمن و قابل دسترس، گزینه‌ای امیدوارکننده برای پیشگیری از سرطان پوست به ویژه در افراد پرخطر محسوب می‌شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
ویتامین ب پوست سرطان سرطان پوست مصرف ویتامین پزشکی علمی
تردید دارم در فرصت باقیمانده توافقی میان ایران و غرب حاصل شود/ قضاوت درباره قطع همکاری ایران و آژانس زود است
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
رکورددار قطعنامه‌های سازمان ملل کدام کشور است؟/رازهای پنهان شورای امنیت
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جزئیات آزمون پذیرش پزشکی از مقطع کارشناسی
تلسکوپ جیمز وب، تصویر خیره‌کننده‌ای از «سحابی پروانه» ثبت کرد
هوش مصنوعی و آینده زیست انسانی
کم‌خوابی مزمن چگونه باعث خودتخریبی مغز می‌شود؟
زندگی‌های صعب‌العلاج در زیر خط فقر/ هر یک تومور، چند نفر را می‌کشد؟!
هشدار تغییر الگوی سرطان‌های گوارشی در ایران
این گیاه محبوب خطر سرطان را کاهش می‌دهد
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...
پیغام وزیر دفاع عربستان پس از دیدار با علی لاریجانی
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران
زلزله شناس مشهور: زلزله تهران آخرالزمانی است
رانندگان نگران نباشید؛ این جریمه‌ها لغو می‌شوند
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده
کشتی فرنگی قهرمانی جهان| فرخی و میرزازاده طلایی شدند، احمدی نقره گرفت/ سهرابی در شانس مجدد و ساروی در فینال + فیلم
مهدی طارمی اخراج شد / VAR کارت قرمز را باطل کرد!
امیر پوردستان: از حمله اسرائیل دچار شوک و بهت شدیم و هنگ کردیم!
استقبال خارجی‌ها از اعدام جاسوس اسرائیل در ایران
بابک شهبازی جاسوس موساد اعدام شد
ترامپ دیگر نیازی به مذاکره با ایران نمی‌بیند/ مهار ایران به اسرائیل واگذار شده است
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران  (۱۴۰ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده  (۱۰۳ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۸۵ نظر)
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر  (۸۲ نظر)
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...  (۸۲ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو  (۸۱ نظر)
درخواست حمید فرخ نژاد از اسرائیل برای حمله به ایران!  (۷۲ نظر)
با شهرام گودرزی چه باید کرد؟  (۷۱ نظر)
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!  (۶۲ نظر)
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران  (۵۸ نظر)
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان  (۵۰ نظر)
نماینده تبریز: در ترکیه فهمیدم مولانا یک بیت شعر فارسی ندارد!  (۴۹ نظر)
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت  (۴۷ نظر)
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر  (۴۷ نظر)
تصاویر دستفروشی پیام احمدی که امروز نایب قهرمان جهان شد  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005Zsx
tabnak.ir/005Zsx