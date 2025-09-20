مطالعه جدیدی که روی سوابق سلامتی بیش از ۳۳ هزار بیمار آمریکایی انجام شده، نشان می‌دهد مصرف روزانه این مکمل می‌تواند به طور متوسط خطر ابتلا به سرطان پوست را ۱۴ درصد کاهش دهد و برای افرادی که سابقه ابتلا به این بیماری را دارند، این کاهش به ۵۴ درصد می‌رسد.

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، ویتامین B3 یا همان نیکوتینامید (نیاسینامید)، یک داروی ارزان و بدون نیاز به نسخه است که به عنوان محافظی مؤثر در برابر سرطان پوست شناخته شده است. مطالعه جدیدی که روی سوابق سلامتی بیش از ۳۳ هزار بیمار آمریکایی انجام شده، نشان می‌دهد مصرف روزانه این مکمل می‌تواند به طور متوسط خطر ابتلا به سرطان پوست را ۱۴ درصد کاهش دهد و برای افرادی که سابقه ابتلا به این بیماری را دارند، این کاهش به ۵۴ درصد می‌رسد.

این تحقیق که توسط محققان مرکز پزشکی دانشگاه وندربیلت انجام شده، مصرف روزانه ۵۰۰ میلی‌گرم نیکوتینامید را با کاهش چشمگیر ابتلا به سرطان‌های سلول بازال و سلول سنگفرشی مرتبط دانسته است. نیکوتینامید با کمک به ترمیم آسیب DNA ناشی از اشعه فرابنفش و کاهش اثرات سرکوب‌کننده سیستم ایمنی ناشی از نور خورشید، نقش مهمی در پیشگیری از این سرطان‌ها ایفا می‌کند.

لی ولس، استادیار پوست و پزشکی دانشگاه وندربیلت، در این باره گفت: «نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که شروع مصرف نیکوتینامید پس از تشخیص اولیه سرطان پوست می‌تواند به طور قابل توجهی از بروز مجدد بیماری جلوگیری کند. این یافته‌ها روش درمانی ما را تغییر داده و توصیه می‌کند که از همان مراحل اولیه درمان این مکمل مصرف شود.»

سرطان‌های غیرملانوم پوست، به ویژه سلول بازال و سلول سنگفرشی، بیشترین سهم را در بار درمانی سرطان پوست دارند و هزینه‌های سنگینی را بر سیستم‌های بهداشتی وارد می‌کنند. در ایالات متحده، سالانه بیش از ۸ میلیارد دلار صرف درمان این سرطان‌ها می‌شود که ۴.۸ میلیارد دلار آن مربوط به انواع غیرملانوم است.

دکتر یوسف محمد، پژوهشگر ارشد دانشگاه کوئینزلند، ضمن اشاره به ایمنی و دسترسی آسان نیکوتینامید گفت: «نیکوتینامید یک راهکار عملی، کم‌خطر و بدون عوارض جانبی مهم است که می‌تواند به عنوان مکملی موثر در کاهش ابتلا به سرطان پوست به‌کار رود.»

اگرچه این مطالعه مشاهده‌ای است و نمی‌توان به طور قطعی رابطه علیت را اثبات کرد، اما بزرگ‌ترین داده‌های موجود در شرایط واقعی مصرف این مکمل را ارائه می‌دهد و تأکید می‌کند که شروع زودهنگام مصرف، کلید بهره‌مندی کامل از فواید محافظتی آن است.

محققان همچنین هشدار داده‌اند که برای تعمیم این نتایج به جمعیت‌های متنوع‌تر، انجام مطالعات بیشتری لازم است. با این وجود، نیکوتینامید به عنوان مکملی ارزان، ایمن و قابل دسترس، گزینه‌ای امیدوارکننده برای پیشگیری از سرطان پوست به ویژه در افراد پرخطر محسوب می‌شود.