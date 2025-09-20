۲۹/شهريور/۱۴۰۴
Saturday 20 September 2025
۱۲:۳۸
اسرائیل با ترور رهبران انصارالله یمن وارد فاز جدیدی شد
سود کدام شرکتها آب رفت؟
عمان و قطر ممکن است دیگر میانجیگری نکنند
بندبازی محرم روی دیوار زرد سپاهان
تندروهای ایران جذابیت داعشی دارند
قیمت گوشت و مرغ تا ماه آینده چقدر گران میشود؟
سیاسی
»
احزاب و تشکل ها
بازدید
874
874
بازدید
۳
پ
آشنا: قانون راهبردی مجلس، عامل اصلی فعالسازی مکانیزم ماشه است!
حسام الدین آشنا، مدیر سابق وزارت اطلاعات در واکنش به فعال شدن مکانیسم ماشه نوشت: عامل اصلی قانون راهبردی مجلس بود.
کد خبر:
۱۳۲۹۵۷۹
تاریخ انتشار:
۲۹ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۱:۳۰
20 September 2025
کد خبر:
۱۳۲۹۵۷۹
|
۲۹ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۱:۳۰
20 September 2025
|
874
بازدید
874
بازدید
|
۳
تردید دارم در فرصت باقیمانده توافقی میان ایران و غرب حاصل شود/ قضاوت درباره قطع همکاری ایران و آژانس زود است
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
رکورددار قطعنامههای سازمان ملل کدام کشور است؟/رازهای پنهان شورای امنیت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
۴
در انتظار بررسی:
۰
انتشار یافته:
۳
ناشناس
|
|
۱۱:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
2
2
پاسخ
این قانون چه خیری برای کشور و مردم داشت؟!!!!!!! هدف این قانون جلوگیری از توافق و رفع تحریم ها بود
ناشناس
|
|
۱۱:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
1
2
پاسخ
بابا تو دیگه کی هستی!!!
ناشناس
|
|
۱۲:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
0
0
پاسخ
دم آشنا گرم، با دوجمله کل فضای رسانه ای کشور رو شخم زد
