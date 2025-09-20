En
آشنا: قانون راهبردی مجلس، عامل اصلی فعال‌سازی مکانیزم ماشه است!

حسام الدین آشنا، مدیر سابق وزارت اطلاعات در واکنش به فعال شدن مکانیسم ماشه نوشت: عامل اصلی قانون راهبردی مجلس بود.
کد خبر: ۱۳۲۹۵۷۹
آشنا: قانون راهبردی مجلس، عامل اصلی فعال‌سازی مکانیزم ماشه است!
نظرات بینندگان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
این قانون چه خیری برای کشور و مردم داشت؟!!!!!!! هدف این قانون جلوگیری از توافق و رفع تحریم ها بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
بابا تو دیگه کی هستی!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
دم آشنا گرم، با دوجمله کل فضای رسانه ای کشور رو شخم زد
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
