سوغات پزشکیان برای ایرانیان مقیم خارج

رئیس دولت چهاردهم از زمان تکیه بر کرسی ریاست جمهوری، دست همکاری به سوی گروه های مختلف از جمله ایرانیان مقیم خارج دراز و تاکید کرده است که در دولت چهاردهم صدای همه گروه ها از جمله نخبگان و سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج شنیده خواهد شد.

یکی از گروه‌های کمتر دیده شده ایرانیان در طول سال های گذشته، آن دسته از نخبگان و سرمایه‌گذاران ایرانی بودند که به هر دلیلی وطن را ترک کرده و در کشورهای مختلف جهان اقامت داشتند. خیلی از این هم وطن‌ها در طول این سال‌ها بارها اعلام کرده‌اند که دلشان برای خاک ایران می‌تپد و اگر شرایط مهیا باشد، آماده بازگشت به میهن و خدمت به وطن هستند. از سلبریتی‌های شناخته شده تا نخبگان علمی و اقتصادی که بنا به دلایل مختلف در طول سال‌های گذشته چمدان بسته و وطن را ترک کرده‌اند، در بزنگاه‌های مختلف نشان دادند که همچنان دل در گرو وطن داشته و حتی تمایل خود را از بازگشت به کشور اعلام کرده‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در طول جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز، بار دیگر بخش اعظمی از ایرانیان مقیم خارج ثابت کردند که هر کجای این کره خاکی که باشند، قلب آنان برای وطن می تپد و در برابر دشمنی که چشم طمع به گوشه ای از خاک ایران دارد، هر گز سر تسلیم فرود نخواهند آورد. اما همواره در طول این سال ها مطالبات ایرانیان مقیم خارج در اکثر موارد از سوی دولت ها نادیده گرفته شده بود. از موانع برای رفت و آمد تا مشکلاتی که در حوزه انتقال پول و سرمایه با آن مواجه بوده اند.



نگاه دولت چهاردهم به ایرانیان مقیم خارج از ابتدا چه بود؟

مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم، از زمانی که بر کرسی ریاست جمهوری تکیه کرد؛ صراحتا اعلام کرد که آغوش دولت چهاردهم به روی همه آحاد جامعه ایرانیان در هر کجای دنیا گشوده است و دولت چهاردهم برای پیشبرد اهداف و برنامه های خود دست یاری به سوی همه شما عزیزان دراز می کند. در طول عمر یک ساله دولت نیز، در هر کدام از دیدارهایی که شخص رئیس جمهور با ایرانیان مقیم خارج در کشورهای مختلف داشته است، بر روی این موضوع تاکید داشته است که صدای شما در دولت شنیده می شود.

پزشکیان در جمع ایرانیان مقیم آمریکا

در آستانه سفر رئیس جمهور به نیویورک، به منظور شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل، نگاهی به وعده ها رئیس جمهور در دیدار سال گذشته با ایرانیان مقیم آمریکا داشتیم. رئیس دولت چهاردهم سال گذشته در شرایطی که تنها چند ماه از آغاز به کار دولت می گذشت، عازم نیویورک شد. پس از سخنرانی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل و پیش از باز گشت به کشور، در جمع ایرانیان مقیم آمریکا حضور یافت و بر روی این موضوع تاکید کرد که نخبگان، دانشمندان، تولیدکنندگان و سرمایه گذاران ایرانی در هر گوشه ای از جهان برای ما قابل احترام هستند و معتقدیم با کمک آنها خواهیم توانست به مسیرهای جدیدی برای حل مشکلات و پیشرفت کشور برسیم.

آغوش گشوده دولت چهاردهم به روی ایرانیان مقیم خارج

رئیس جمهور ۱۴۰۳ در دیدار با ایرانیان مقیم آمریکا، خاطر نشان کرد که استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور با تسهیل تردد به کشور، از جمله اولویت های دولت چهاردهم است. قطعا استفاده از توان، تجربه و مشورت شما نخبگان خارج از کشور برای حل مسائل و هموار کردن مسیر پیشرفت موثر واقع خواهد شد.

حال در آستانه سفر مجدد رئیس جمهور به آمریکا و دیداری دوباره با بخشی از جامعه ایران در خارج از مرزها، این سوال طرح می شود که آیا صدای ایرانیان مقیم خارج در دولت چهاردهم شنیده شد و دولت چهاردهم چه اقداماتی برای بهره گیری از این سرمایه های کشور تا به امروز انجام داده است؟



از نیویورک تا تهران

دولت چهاردهم همان طور که از روزهای آغازین خود قول تسهیل رفت و آمد ایرانیان مقیم خارج به کشور را داده بود، این موضوع را در دستور کار خود قرار داد. چندی پس از بازگشت رئیس جمهور از نیویورک، در زمستان سال گذشته لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور به مجلس ارسال شد. در نهایت در اسفند ماه گذشته با تلاش دولت بالاخره کلیات این لایحه در صحن مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

مفاد لایحه حمایت از ایرانیان مقیم خارج چه بود؟

وحید جلال زاده، معاون پارلمانی، کنسولی و امور اتباع وزارت امور خارجه با اشاره به مفاد لایحه دولت برای حمایت از ایرانیان مقیم خارج، خاطر نشان کرده است که در این لایحه در ۱۶ موضوع مرتبط با ایرانیان خارج از کشور به ویژه در امر تسهیل گری امورات آنان مورد توجه قرار گرفته است. راه اندازی سامانه پرسمان برای حل مشکلات ورود ایرانیان خارج از کشور به وطن، همچنین بحث اصلاح مواد قانونی در مورد تابعیت مضاعف و همینطور بحث دسترسی ایرانیان به سامانه های داخلی و تکلیف دستگاه ها به ارائه خدمت به ایرانیان خارج از کشور از موضوعاتی است که در این لایحه دیده شده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به این تلاش دولت برای حمایت از ایرانیان مقیم خارج لبیک گفته و جزئیات این لایحه نیز در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است؛ اما در عین حال هم چنان ایراداتی از سوی هیات عالی نظارت مجع تشخیص مصلحت نظام نسبت به مفاد این لایحه وارد است که باید به آن رسیدگی شود.

یکی دیگر از موضوعاتی که این روزها از زبان هنرمندان و سلبریتی های مقیم خارج شنیده شده و بعضا خبرساز می شود، ابراز تمایل آنان برای بازگشت به کشور است. تعدادی از هنرمندان ایرانی رسما اعلام کرده اند که مایل هستند تا باقی عمر خود را در وطن خود سپری کنند.



تکلیف معاون اول رئیس جمهور به وزارت فرهنگ برای تسهیل بازگشت هنرمندان

دولت چهاردهم بارها آمادگی خود را برای فراهم کردن بستر بازگشت همه هنرمندان ایرانی مقیم خارج به کشور هم اعلام کرده است. چندی پیش محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، در سخنانی اعلام کرد که باید زمینه‌ بازگشت ایرانیان به ویژه هنرمندان ایرانی به کشور فراهم شود و آنان را به وطن خود برگردانیم و از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌خواهم به صورت جدی این مساله را در دستور کار قرار دهد.

معاون اول رئیس جمهور، تاکید کرد که راهبرد دولت بازگرداندن ایرانیان خارج از کشور به وطن بوده و از هنرمندان خارج از کشور دعوت می‌کنیم به کشور برگردند و باید زمینه های ورود آنانی که علاقه مند به بازگشت به کشور هستند را فراهم و مسائل و مشکلات آنان را حل کنیم. برخی گزارش‌ها از وضعیت زندگی ایرانیان در خارج از کشور نگران‌کننده است تا جایی که زندگی یک هنرمند عزیز ایرانی در لس‌آنجلس آمریکا نمی‌چرخد.

آنطور که مشخص است، دولت چهاردهم عزم خود را برای بهره گیری از ظرفیت ایرانیان مقیم خارج جذب کرده است و در این مسیر ارکان مختلف نظام نز در کنار دولت ایستاده اند.



هیچ کس منع الورود به کشور نیست

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه نیز چندی پیش در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این پرسش که آیا امکان بازگشت هنرمندان مقیم خارج به کشور وجود دارد یا اینکه این افراد با محدودیت روبه رو هستند؟ بیان کرد که هر کسی که ایرانی هست و بازیگر و هنرمند فرقی نمی‌کند می‌تواند به داخل کشور بیاید و هیچ ایرانی منعی برای ورود به کشور ندارد و هر کسی که باشد ولی اگر احیانا مرتکب جرمی شده و جرمش قابل گذشت نباشد و شاکی خصوصی داشته باشد، باید پاسخگو هم باشد ولی هیچ کس منع الورود نیست.

سوغات پزشکیان برای ایرانیان مقیم خارج

شواهد نشان می دهد، دولت چهاردهم در طول یک سال گذشته تمام تلاش خود را برای پاسخگویی به مطالبات ایرانیان مقیم خارج به کار گرفته و در تلاش است تا از ظرفیت نخبگان، دانشمندان، سرمایه گذاران و تولید کنندگان ایرانی مقیم خارج بیشترین استفاده را برای پیشبرد اهداف دولت و آبادانی ایران داشته باشد. از سوی دیگر به نظر می رسد دولت چهاردهم توانسته دراین مسیر سایر ارکان نظام به ویژه قوه قضاییه و قوه مقننه را با خود همراه کند.می توان اذعان داشت که رئیس جمهور این بار با دست پر در جمع ایرانیان مقیم آمریکا حضور پیدا خواهدکرد.