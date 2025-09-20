En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تصمیم جنجالی پرتغال درباره فلسطین!

وزارت خارجه پرتغال اعلام کرد که روز یکشنبه کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت.
کد خبر: ۱۳۲۹۵۴۵
| |
7 بازدید
تصمیم جنجالی پرتغال درباره فلسطین!

این وزارتخانه جمعه شب در بیانیه‌ای گفت که «بیانیه رسمی شناسایی» فلسطین پیش از کنفرانس بین‌المللی فلسطین در مقر سازمان ملل در نیویورک صادر خواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ «پائولو رانگل» وزیر خارجه پرتغال هفته گذشته گفته بود که لیسبون در حال بررسی شناسایی فلسطین است.

پرتغال برخلاف همسایه خود اسپانیا رویکرد محتاطانه‌ای در قبال شناسایی فلسطین در پیش گرفته و اعلام کرده بود که ابتدا با کشورهای اتحادیه اروپا برای رسیدن به یک موضع مشترک در این باره تلاش می‌کند.

اسپانیا به همراه ایرلند و نروژ در ماه می ۲۰۲۴ فلسطین را به رسمیت شناخت و از دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست آنها نیز اقدام مشابهی اتخاذ کنند.

پیشتر کشورهایی مانند سوئد و قبرس، فلسطین را به رسمیت شناخته بودند و قرار است هفته جاری فرانسه و برخی از کشورهای اروپایی فلسطین را به رسمیت بشناسند.

جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه باعث افزایش خشم بین‌المللی و تصمیم بازیگران بین‌المللی برای به رسمیت شناختن فلسطین شده است.

رژیم صهیونیستی با حمایت مستقیم آمریکا از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگی تمام‌عیار علیه غزه به راه انداخته که تاکنون ۶۵ هزار و ۱۴۱ شهید و بیش از ۱۶۵ هزار و ۹۲۵ زخمی بر جای گذاشته است؛ اکثر قربانیان را کودکان و زنان تشکیل می‌دهند.

همچنین قحطی و گرسنگی ناشی از محاصره تاکنون جان دست‌کم ۴۲۸ فلسطینی از جمله ۱۴۶ کودک را گرفته است. کرانه باختری رود اردن نیز از یورش‌ها و حملات ارتش رژیم صهیونیستی در امان نمانده و در طول این مدت شماری از شهروندان فلسطینی شهید و زخمی شده یا به اسارت برده شده‌اند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
پرتغال رژیم صهیونیستی فلسطین حمایت از فلسطین به رسمیت شناختن به رسمیت شناختن فلسطین
رکورددار قطعنامه‌های سازمان ملل کدام کشور است؟/رازهای پنهان شورای امنیت
بندبازی محرم روی دیوار زرد؛ شِنل اسطوره سپاهانی‌ها از دوش نویدکیا می‌افتد!
کمبود ذرت و جو به مرز هشدار رسید/ آقای وزیر؛ شما که گفتید جای نگرانی نیست؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جشنواره ونیز صدای مردم غزه شد
فرانسه تلاش می‌کند جایگاه سنتی آمریکا در حمایت از «راه‌حل دو دولتی» را پر کند
ایرلند کشور مستقل فلسطین را به رسمیت می‌شناسد
فنلاند هم کشور فلسطین را به رسمیت می شناسد
حکیم: به حمایت از فلسطین و لبنان ادامه می‌دهیم
واکنش «بایدن» پیرامون به‌رسمیت شناختن فلسطین
لوکزامبورگ کشور فلسطین را به رسمیت می شناسد
کدام کشورها درصدد به‌رسمیت شناختن فلسطین هستند؟
ابراز تمایل وزیر خارجه انگلیس برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین
کشورهایی که فلسطین را به رسمیت می‌شناسند
درخواست قانونگذاران انگلیسی برای به رسمیت شناختن فلسطین
کوربین: زمان به رسمیت شناختن کشور فلسطین است
یک کشور دیگر فلسطین را به رسمیت شناخت
حمایت ۱۲۰ کشور از روز جهانی قدس
درخواست عباس برای به رسمیت شناختن فلسطین
شروط استرالیا برای به رسمیت شناختن فلسطین
ایرلند درصدد به رسمیت شناختن کشور فلسطین
پارلمان پرتغال هم فلسطین را به رسمیت شناخت
لوکزامبورگ: باید دولت فلسطین را به رسمیت شناخت
ورزشی‌ها در راهپیمایی ضداسراییلی حمایت از غزه
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...
پیغام وزیر دفاع عربستان پس از دیدار با علی لاریجانی
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران
زلزله شناس مشهور: زلزله تهران آخرالزمانی است
رانندگان نگران نباشید؛ این جریمه‌ها لغو می‌شوند
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده
کشتی فرنگی قهرمانی جهان| فرخی و میرزازاده طلایی شدند، احمدی نقره گرفت/ سهرابی در شانس مجدد و ساروی در فینال + فیلم
مهدی طارمی اخراج شد / VAR کارت قرمز را باطل کرد!
امیر پوردستان: از حمله اسرائیل دچار شوک و بهت شدیم و هنگ کردیم!
استقبال خارجی‌ها از اعدام جاسوس اسرائیل در ایران
بابک شهبازی جاسوس موساد اعدام شد
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر
ترامپ دیگر نیازی به مذاکره با ایران نمی‌بیند/ مهار ایران به اسرائیل واگذار شده است
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران  (۱۳۵ نظر)
گوگوش پارکینسون حنجره گرفت؛ او دیگر نمی‌تواند بخواند  (۱۱۷ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده  (۱۰۱ نظر)
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر  (۸۲ نظر)
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...  (۸۲ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو  (۷۹ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۷۸ نظر)
درخواست حمید فرخ نژاد از اسرائیل برای حمله به ایران!  (۷۲ نظر)
با شهرام گودرزی چه باید کرد؟  (۷۱ نظر)
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!  (۶۲ نظر)
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران  (۵۵ نظر)
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان  (۵۰ نظر)
نماینده تبریز: در ترکیه فهمیدم مولانا یک بیت شعر فارسی ندارد!  (۴۱ نظر)
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر  (۳۹ نظر)
فاش شدن هدف اصلی حمله بعدی اسرائیل به ایران  (۳۷ نظر)
tabnak.ir/005ZsH
tabnak.ir/005ZsH