تصمیم جنجالی پرتغال درباره فلسطین!

این وزارتخانه جمعه شب در بیانیه‌ای گفت که «بیانیه رسمی شناسایی» فلسطین پیش از کنفرانس بین‌المللی فلسطین در مقر سازمان ملل در نیویورک صادر خواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ «پائولو رانگل» وزیر خارجه پرتغال هفته گذشته گفته بود که لیسبون در حال بررسی شناسایی فلسطین است.

پرتغال برخلاف همسایه خود اسپانیا رویکرد محتاطانه‌ای در قبال شناسایی فلسطین در پیش گرفته و اعلام کرده بود که ابتدا با کشورهای اتحادیه اروپا برای رسیدن به یک موضع مشترک در این باره تلاش می‌کند.

اسپانیا به همراه ایرلند و نروژ در ماه می ۲۰۲۴ فلسطین را به رسمیت شناخت و از دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست آنها نیز اقدام مشابهی اتخاذ کنند.

پیشتر کشورهایی مانند سوئد و قبرس، فلسطین را به رسمیت شناخته بودند و قرار است هفته جاری فرانسه و برخی از کشورهای اروپایی فلسطین را به رسمیت بشناسند.

جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه باعث افزایش خشم بین‌المللی و تصمیم بازیگران بین‌المللی برای به رسمیت شناختن فلسطین شده است.

رژیم صهیونیستی با حمایت مستقیم آمریکا از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگی تمام‌عیار علیه غزه به راه انداخته که تاکنون ۶۵ هزار و ۱۴۱ شهید و بیش از ۱۶۵ هزار و ۹۲۵ زخمی بر جای گذاشته است؛ اکثر قربانیان را کودکان و زنان تشکیل می‌دهند.

همچنین قحطی و گرسنگی ناشی از محاصره تاکنون جان دست‌کم ۴۲۸ فلسطینی از جمله ۱۴۶ کودک را گرفته است. کرانه باختری رود اردن نیز از یورش‌ها و حملات ارتش رژیم صهیونیستی در امان نمانده و در طول این مدت شماری از شهروندان فلسطینی شهید و زخمی شده یا به اسارت برده شده‌اند.