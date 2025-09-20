En
کمین تراکتور برای تکرار شکایت از سپاهان

دیدار حساس هفته چهارم فصل جاری لیگ برتر فوتبال تحت تاثیر انتقال یک بازیکن پرتغالی قرار گرفته است.
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان اصفهان و تراکتور تبریز در هفته چهارم لیگ برتر یکشنبه هفته جاری در حالی برگزار می‌شود که علاوه بر رقابت سنتی دو تیم برای کسب سه امتیاز، انتقال ریکاردو آلوز از تراکتور به جمع شاگردان محرم نویدکیا بر حساسیت‌های این بازی افزوده است.

کارت بازی هافبک پرتغالی تازه‌وارد سپاهان توسط سازمان لیگ صادر شد؛ تصمیمی که مسئولیت هرگونه عواقب احتمالی را در بیانیه سازمان لیگ متوجه باشگاه اصفهانی کرده است.

آلوز که فصل گذشته نقش پررنگی در قهرمانی تراکتور داشت، در انتقالی جنجالی راهی سپاهان شد و همین موضوع زمینه‌ساز شکایت باشگاه تبریزی از او و سپاهان در سازمان لیگ و فیفا شده است.

تراکتوری‌ها حالا منتظر نخستین حضور آلوز در ترکیب سپاهان هستند تا شکایت دوباره‌ای بابت حضور این بازیکن در سپاهان را فارغ از هر نتیجه ثبت کنند تا نشان دهند برای برخورد با هافبکی که جمع شان را ترک کرده است، عزم خود را جزم کرده‌اند.

تراکتورسازی سپاهان شکایت ریکاردو آلوز هافبک پرتغالی
