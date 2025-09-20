قیمت خودرو امروز ۲۹ شهریور ۱۴۰۴

قیمت خودرو امروز 29 شهریور 1404 در حالی اعلام شد که همچنان نرخ ارز مهمترین متغیر اثرگذار بر روند قیمتی خودروها محسوب میشود، اما عوامل دیگری همچون سیاستهای عرضهکنندگان، سطح عرضه واقعی و میزان تقاضا برای مدلهای مختلف نیز در تعیین قیمتها نقش پر رنگی دارند.
به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، در مجموع بازار خودرو در وضعیت رکود تورمی به سر میبرد. در شرایط کنونی، حتی تحولات کوچک در سیاستهای داخلی یا خارجی، اثرات قابلتوجهی بر رفتار بازار دارند. این شرایط میتواند منجر به واکنشهای هیجانی خریداران و فروشندگان شود یا در سناریوی دیگر، رکود موجود را عمیقتر کند.
قیمت خودروهای داخلی
رانا پلاس پرنوسانترین خودرو داخلی در هفت روز گذشته بود. بر این اساس، این سدان داخلی افت قیمت 15 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با نرخ 791 میلیون تومان معامله شود. از سوی دیگر، سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) در هفت روز گذشته، هشت میلیون تومان ارزان شد تا امروز با نرخ 914 میلیون تومان خرید و فروش شود.
میان محصولات نارنجیپوشان، سایپا 151 و ساینا S افت قیمت 10 میلیون تومانی را تجربه کردند تا به ترتیب با نرخهای 457 میلیون تومان و 555 میلیون تومان در بنگاههای معاملاتی عرضه شوند.
قیمت خودروهای مونتاژی
هایما S5 پرو، سردمدار تغییرات قیمتی میان خودروهای مونتاژی بود. بر این اساس، این کراساوور چینی در هفت روز گذشته 41 میلیون تومان ارزان شد تا در روز جاری با ارزش یک میلیارد و 729 میلیون تومان در معاملات حاضر شود. تیگو 7 پرمیوم، کاهش قیمت 32 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ دو میلیارد و 575 میلیون تومان معامله شود.
لوکانو L7 و دیگنیتی پرایم در هفت روز گذشته خلاف جهت بازار حرکت کردند. بر این اساس، لوکانو L7 رشد 23 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ سه میلیارد و 35 میلیون تومان در بازار معامله شود. از طرف دیگر، دیگنیتی پرایم 15 میلیون تومان گران شد تا با قیمت دو میلیارد و 80 میلیون تومان در پلتفرمهای آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شود.
