پیام مرموز ترامپ به اردوغان!

رئیس‌جمهور آمریکا از دیدارش در تاریخ ۲۵ سپتامبر (۳ مهر ماه) با همتای ترکیه‌ای خود در کاخ سفید خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا شامگاه جمعه اعلام کرد: «من از میزبانی رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در کاخ سفید در تاریخ ۲۵ سپتامبر بسیار خرسندم.»

ترامپ در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت: «ما در حال کار بر روی بسیاری از قراردادهای تجاری و نظامی با رئیس‌جمهور ترکیه هستیم؛ از جمله خرید گسترده هواپیماهای بوئینگ، یک قرارداد بزرگ اف-۱۶ و ادامه مذاکرات درباره اف-۳۵ که انتظار داریم به نتیجه مثبتی برسد.»

وی افزود: «من و رئیس‌جمهور اردوغان همیشه رابطه بسیار خوبی داشته‌ایم. مشتاقانه منتظر دیدار او در تاریخ ۲۵ سپتامبر هستم!»