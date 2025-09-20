ترک کافئین می‌تواند در روزهای اول با سردرد و خستگی همراه باشد، اما در بلندمدت آرامش، خواب بهتر، کاهش وزن و حتی لبخندی سفیدتر نصیبتان خواهد شد.

به گزارش تابناک؛ بیش از ۷۰ درصد بزرگسالان روزانه قهوه یا نوشیدنی کافئین‌دار مصرف می‌کنند. اما کنار گذاشتن این عادت، تغییرات جالبی در بدن ایجاد می‌کند؛ بعضی مثبت و بعضی هم نه‌چندان خوشایند.

سردرد‌های موقت: ترک ناگهانی قهوه می‌تواند باعث سردرد شود، اما این حالت چند روز بیشتر طول نمی‌کشد.

یبوست: قهوه روده‌ها را تحریک می‌کند؛ با حذف آن ممکن است کمی بی‌نظمی در گوارش رخ دهد، اما مصرف آب و فیبر این مشکل را برطرف می‌کند.

خستگی و بی‌حوصلگی: کافئین یک محرک است. نبودنش در روز‌های اول باعث خواب‌آلودگی و کاهش انرژی می‌شود. کاهش تدریجی بهترین راه است.

کاهش وزن: بیشتر نوشیدنی‌های کافئین‌دار پر از شکر و خامه هستند. حذفشان یعنی کاهش کالری اضافی و در نتیجه لاغری.

آرامش بیشتر: اضطراب و بی‌قراری ناشی از کافئین از بین می‌رود و خلق‌وخو آرام‌تر می‌شود.

خواب بهتر: کافئین چرخه خواب را بر هم می‌زند. کنار گذاشتن آن به خواب عمیق‌تر و باکیفیت‌تر کمک می‌کند.

لبخند سفیدتر: قهوه و نوشابه باعث لکه روی دندان می‌شوند. حذفشان یعنی دندان‌های سفیدتر و سالم‌تر.