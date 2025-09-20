به گزارش تابناک؛ بیش از ۷۰ درصد بزرگسالان روزانه قهوه یا نوشیدنی کافئیندار مصرف میکنند. اما کنار گذاشتن این عادت، تغییرات جالبی در بدن ایجاد میکند؛ بعضی مثبت و بعضی هم نهچندان خوشایند.
سردردهای موقت: ترک ناگهانی قهوه میتواند باعث سردرد شود، اما این حالت چند روز بیشتر طول نمیکشد.
یبوست: قهوه رودهها را تحریک میکند؛ با حذف آن ممکن است کمی بینظمی در گوارش رخ دهد، اما مصرف آب و فیبر این مشکل را برطرف میکند.
خستگی و بیحوصلگی: کافئین یک محرک است. نبودنش در روزهای اول باعث خوابآلودگی و کاهش انرژی میشود. کاهش تدریجی بهترین راه است.
کاهش وزن: بیشتر نوشیدنیهای کافئیندار پر از شکر و خامه هستند. حذفشان یعنی کاهش کالری اضافی و در نتیجه لاغری.
آرامش بیشتر: اضطراب و بیقراری ناشی از کافئین از بین میرود و خلقوخو آرامتر میشود.
خواب بهتر: کافئین چرخه خواب را بر هم میزند. کنار گذاشتن آن به خواب عمیقتر و باکیفیتتر کمک میکند.
لبخند سفیدتر: قهوه و نوشابه باعث لکه روی دندان میشوند. حذفشان یعنی دندانهای سفیدتر و سالمتر.
