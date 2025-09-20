چای ماچا قرار است جای قهوه را بگیرد؟

به گزارش تابناک؛ ماچا، پودری تهیهشده از برگهای چای سبز، سنتاً در مراسم چای ژاپنی با آب داغ هم زده میشود تا فضایی برای تأمل ایجاد کند. اما امروزه در اسموتیها، لاتهها، شیرینیها و حتی بستنی در کافهها و قهوهخانههای پر سر و صدا استفاده میشود.
همچنین ابزارهای سنتی مانند همزن و فنجانهای مخصوص چای ماچا نیز رونق گرفتهاند.
در سالهای اخیر محبوبیت این نوشیدنی بهطور چشمگیری افزایش یافته است؛ چراکه نسلهای جوانتر به دنبال فواید سلامتی مرتبط با این نوشیدنی غنی از آنتیاکسیدان هستند. گفته میشود ماچا انرژی ملایمتری نسبت به قهوه میدهد (زیرا میتواند کافئین بسیار کمتری داشته باشد) و به تمرکز کمک میکند.
برخی میگویند اثر انرژیبخش ماچا نسبت به قهوه برتری دارد؛ قهوه سریع اثر میگذارد و میتواند باعث بیقراری شود، در حالی که اثرات ماچا آهستهتر و در طول دو تا چهار ساعت پخش میشود؛ ذهن شما هوشیارتر میشود، اما بدنتان آرامتر احساس میکند.
با اینکه بهترین کیفیت ماچا در برخی مناطق ژاپن کشت میشود، کشورهایی، چون چین و ویتنام نیز آن را تولید میکنند. با این حال، به دلیل عرضه محدود، بهویژه در درجات ممتاز، تقاضا از عرضه پیشی گرفته و همین موجب افزایش قیمتها شده است.
تولید ماچای ژاپنی در یک دهه گذشته تقریباً سهبرابر شده است، اما همچنان کافی نیست. ژاپن تایمز در ماه فوریه گزارش داد که چایکاران در تأمین تقاضای مشتریان جهانی دچار مشکل شدهاند.
با کاهش ذخایر ماچا در ژاپن، چایخورهای حرفهای به دنبال یک جایگزین سالم هستند.
