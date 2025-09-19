سنتکام: عضو ارشد داعش در سوریه کشته شد

فرمانده سنتکام گفت: ما در تعقیب تروریست‌هایی که به دنبال حمله به آمریکا، نیروهای ما یا متحدان و شرکای خارجی ما هستند، از پای نمی نشینیم.

«فرماندهی مرکزی آمریکا» (سنتکام) جمعه شب مدعی شد، در حمله‌ای به سوریه یک عضو ارشد داعش کشته شد.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، سنتکام در بیانیه‌ای شبکه اجتماعی ایکس نوشت، این حمله منجر به کشته شدن «عمر عبدالقادر» شد که تهدیدی مستقیم علیه آمریکا بوده است.

این بیانیه افزود: عمر عبدالقادر فعالانه به دنبال حمله به آمریکا بود. مرگ وی توان این سازمان تروریستی برای طراحی و اجرای حملاتی را که موجب تهدید آمریکایی‌ها و شرکای ما می‌شود، مختل می‌کند.

«برد کوپر» فرمانده سنتکام گفت: ما در تعقیب تروریست‌هایی که به دنبال حمله به آمریکا، نیرو‌های ما یا متحدان و شرکای خارجی ما هستند، از پای نمی‌نشینیم.